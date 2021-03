UBND tỉnh họp thông qua các đồ án quy hoạch sông Cổ Cò

Định hướng quy hoạch phải đi trước một bước, tiến tới quản lý đầu tư xây dựng có tầm nhìn, khai thác hiệu quả Sông Cổ Cò và khu vực lân cận, tạo điểm nhấn cảnh quan và phát triển dịch vụ du lịch kết nối Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam, sáng 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tiếp tục chủ trì cuộc họp thông qua các đồ án Quy hoạch, thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò, Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 Khu phức hợp Điện Dương, thị xã Điện Bàn và báo cáo công tác quản lý vệt cây xanh dọc đường ĐT 603B.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp.

Đồ án Quy hoạch, thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò, Quy hoạch phân khu xây dựng – 1/2000 Khu phức hợp Điện Dương, thị xã Điện Bàn và báo cáo công tác quản lý vệt cây xanh dọc đường ĐT 603B là phần diện tích và không gian trải dài từ thị xã Điện Bàn đến Thành phố Hội An, do Sở Xây dựng phác thảo đạt mục tiêu làm cơ sở tạo dựng hình ảnh đặc trưng về không gian quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan trên phạm vi toàn khu vực tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò; làm cơ sở pháp lý, quản lý việc xây dựng, chỉnh trang, phát triển của khu vực tuyến ven sông từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An theo định hướng quy hoạch chung… Trên cơ sở rà soát phần diện tích đất, không gian do nhà nước quản lý, đưa vào quản lý, quy hoạch và tạo ra những không gian công cộng, công viên biển, tạo cảnh quan các khu vực ven biển, ven sông, khớp nối hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng dọc Sông Cổ Cò đã được quy hoạch…Với 18km chiều dài, không gian ven Sông Cổ Cò được quy hoạch thành chuỗi công viên văn hóa – lịch sử – sinh thái Quảng Nam được giới hạn bởi tuyến giao thông ven sông; Các công trình dự án xây dựng mới ven sông đề xuất khoảng lùi công trình mở không gian hướng chuỗi công viên dọc sông; Các công trình nhà dân hiện trạng đề xuất chỉnh trang mặt tiền phù hợp bối cảnh không gian xung quanh.

Hiền Viên – Trung Hiếu