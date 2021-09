UBND tỉnh họp bàn phương án kè sạt lỡ Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang

Sáng nay (22/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục – Đào tạo và Ban Quản lý dự các đầu tư xây dựng tỉnh để nghe phương án thực hiện dự án đánh giá nguy cơ sạt lở đất khuôn viên công trình Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang và khu vực dân cư lân cận. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành ở tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, tại khu vực Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang có đặc trưng địa hình kiểu sườn đồi, sườn đồi xâm thực, tại thôn Ariing có kiểu địa hình thềm sông giữa núi và tích tụ lòng suối; đất bão hòa gặp cường độ mưa lớn để gây sạt lở, cần có giải pháp tiêu nước mặt để giảm tối đa khả năng xói và thấm của đất. Trong khi đó, khu vực xung quanh trường có khoảng 50 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu đang sinh sống, riêng phía taluy âm của trường có 06 hộ. Khu này nằm dưới quả đồi, sau đợt mưa lũ vừa qua đã xuất hiện nhiều vết nứt rộng kéo dài dọc sườn đồi gây tâm lý hoang mang cho người dân, nếu trường hợp xấu xảy ra thì thiệt hại sẽ rất lớn. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và người dân khu vực lân cận, đơn vị tư vấn đề xuất thực hiện 02 giải pháp đồng thời để khắc phục: Bao gồm giải pháp công trình và phi công trình. Ngoài ra đơn vị tư vấn cũng đã tính toán lập bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất khu vực trường học và dân cư lân cận ứng với các kịch bản lượng mưa khác nhau .

Hiện giai đoạn 1 của dự án do Sở Giáo dục – Đào tạo làm chủ đầu tư đã hoàn thành, các hạng mục giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư cũng sắp hoàn thành, các khối nhà rất khang trang, vừa phục vụ học tập, vừa tránh lũ cho bà con nhân dân. Trước mắt trong khi chờ thực hiện giải pháp công trình, Ban Quản lý dùng nguồn kinh phí dự phòng của dự án để thực hiện giải pháp phi công trình với khái toán ước tính khoảng 100 triệu đồng; sớm di dời 06 hộ dân đang sinh sống dưới chân công trình để đảm bảo an toàn về người, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài, đồng thời tạo điều kiện cho Ban Quản lý triển khai thi công mái và kè taluy âm. Cùng với đó, địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB tại công trình Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang theo phương án thiết kế kè bảo vệ mái taluy, diện tích đất thu hồi bổ sung khoảng 13.300m.

Ly Lan –Quốc Thành