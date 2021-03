UBND tỉnh họp bàn đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch Hội An

Chiều 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Hội An và các sở ngành liên quan để bàn việc đẩy mạnh phục hồi, phát triển du lịch, nhất là thu hút khách nội địa và chuẩn bị dần các điều kiện để đón khách quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hội An cho biết, hoạt động du lịch của thành phố trong năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, có sự sụt giảm mạnh ở tất cả các chỉ tiêu. Tổng lượt khách đến Hội An trong năm qua chỉ đạt hơn 900 nghìn lượt, bằng 16% so với cùng kỳ, công suất sử dụng phòng đạt 15%. Việc khách tham quan giảm mạnh khiến ngành du lịch Hội An đối mặt khó khăn chưa từng có. Gần như tất cả các doanh nghiệp đều rơi vào tình trạng ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, phải cắt giảm nhân viên để giảm thiểu chi phí, người lao động trong ngành phải nghỉ việc hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Xác định xu hướng du lịch sẽ thay đổi trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, Hội An xây dựng chương trình phục hồi du lịch địa phương theo hướng tập trung khai thác thị trường khách trong nước ở trạng thái “bình thường mới”, lấy du lịch nội địa làm mũi nhọn và lâu dài, với yêu cầu tiên quyết phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho các sản phẩm du lịch, bảm đảm an toàn sức khỏe cho du khách và người dân địa phương. Tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị tỉnh cần khẩn trương triển khai tiêm vắc xin theo chủ trương Chính phủ, đề nghị kéo dài thời gian giảm 50% phí tham quan các điểm đến do Hội An quản lý đến hết năm 2021, miễn phí tham quan đối với du khách lưu trú tại Hội An, có cơ chế hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Xuân Thịnh – Quốc Thành