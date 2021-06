UBND tỉnh hoàn thiện các báo cáo, đề án trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh

Sáng 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp với các sở, ngành liên quan thông qua các báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 6 tháng qua; chuẩn bị báo cáo tại hội nghị Tỉnh ủy và Kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến.

Theo đó, 6 tháng qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đến 11,7% (một trong 9 tỉnh có mức tăng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước, cao nhất Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung). Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 4,36% (666 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách tăng khá, khả năng vượt dự toán năm (thu nội địa đạt 65%, 10.420 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 3,67% (12.640 tỷ đồng). Tuy nhiên, giải ngân lại quá thấp so với dự kiến. Tính đến ngày 15.6, toàn tỉnh chỉ mới giải ngân 18,1% (1.372,2 tỷ đồng), chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp, thanh toán khối lượng, hoàn thiện các hạng mục san lấp mặt bằng tái định cư, phục hồi các vùng sạt lở…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo tiếp thu ý kiến, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các đánh giá về thu chi ngân sách, xác định nguồn thu, khả năng cân đối các nguồn đầu tư. Ngoài ra cần chỉnh lý số liệu trong các báo cáo cho trùng khớp, nêu rõ việc triển khai các chương trình hành động, những biện pháp cụ thể tiến tới hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm.