UBMTTQ VN tỉnh Quảng Nam hội nghị lần thứ 5, khoá X

Sáng 25/12, UBMTTQ VN tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5, khoá X. Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Võ Xuân Ca cùng các Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh chủ trì hội nghị. Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Nam Phan Thái Bình tham dự hội nghị.

Năm 2020, mặc dù bị tác động nhiều mặt do đại dịch Covid-19 và thiệt hại nặng nề do thiên tai nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 và thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tiếp nhận, phân phối tiền hàng cứu trợ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kêu gọi, vận động và tiếp nhận 41 tỷ 722 triệu đồng và nhiều vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 9 tỷ 664 triệu đồng; kịp thời phân bổ hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và Nhân dân gặp khó khăn do Covid 19. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 34 tỷ 411 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sữa chữa 449 nhà đại đoàn kết. Kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2020, toàn tỉnh có 361.550 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 118 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Dương Oanh-Quốc Thành