Tuổi trẻ Nông Sơn, Hội An khởi động chiến dịch tình nguyện hè

Ngày 12.7, Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức lễ khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Nông Sơn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em thôn Bình Yên (xã Phước Ninh). Ảnh: T.L

Gần 100 đoàn viên thanh niên đã ra quân thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa tại thôn Bình Yên (xã Phước Ninh) như: xây dựng khu vui chơi trẻ em làm từ vật dụng tái chế với tổng kinh phí 90 triệu đồng; trồng hoa tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, đổi rác thải nhựa lấy quà (xà phòng, giỏ nhựa đi chợ…); truyền thông phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, sử dụng mạng an toàn cho 50 học sinh. Ngoài ra còn hỗ trợ sửa chữa nhà, cải tạo vườn cho gia đình ông Tôn Tấn – hộ đặc biệt khó khăn, tặng gia đình ông Tấn suất quà trị giá 1 triệu đồng.

* Thành đoàn Hội An cũng vừa phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Hội An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Thành đoàn Hội An và các cơ sở đoàn trao 20 suất quà cho học sinh khó khăn tại lễ phát động. Ảnh: P.S

Chiến dịch được phát động với 10 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 1 chương trình… Trong đó có các hoạt động như tiếp sức mùa thi, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Dịp này, Thành đoàn Hội An cũng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Theo đó, tuổi trẻ Hội An sẽ thực hiện 2 công trình thanh niên và công trình măng non gồm 14 tuyến đường hoa, tiểu công viên, sửa chữa các khu vui chơi trẻ em ở 13 xã, phường; thắp sáng đường quê tại xã Cẩm Kim; bổ sung trang thiết bị vui chơi trẻ em tại phường Cẩm Châu.

Nguồn: baoquangnam.vn