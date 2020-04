Tuổi trẻ Công an Quảng Nam tặng 3000 mặt nạ phòng dịch cho cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Nhằm chia sẻ vất vả và giúp CBCS Công an đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 có điều kiện phòng chống dịch, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam đã tự làm và trao tặng 3000 chiếc mặt nạ phòng dịch và trực tiếp trao tặng cho CBCS trực tiếp làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

Từ ngày 31/3/2020 hơn 100 CBCS Công an tỉnh và Công an các địa phương đã thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid trên các tuyến giao thông quan trọng cửa ngõ vào địa phận Quảng Nam. Đây là những CBCS thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch khi làm việc, kiểm soát người từ vùng dịch, từ các địa phương khác vào Quảng Nam, chính vì thế nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn. Để sớm có mặt nạ phòng dịch tặng CBCS, Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã tranh thủ thời gian ban đêm để làm mặt nạ phòng dịch. Trong đợt này, 3000 chiếc mặt nạ phòng dịch đã hoàn thành và được tặng CBCS đang làm nhiệm vụ tại các chốt. Trong ngày hôm nay, 2.4 đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đến trực tiếp đến các chốt kiểm soát phòng chống dịch trao tận tay cho CBCS làm nhiệm vụ. Được biết, mỗi chiếc mặt nạ phòng dịch trên thị trường có giá từ 7000 đ đến 10.000 đ. Việc làm nhỏ nhưng đầy tình cảm và trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh sẽ làm ấm lòng CBCS nơi tuyến đầu chống dịch. Ngoài các chốt kiểm soát, đoàn thanh niên Công an tỉnh còn tặng cho CBCS các đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, phạm nhân như Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Xuân Mai