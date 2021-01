Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và dự lễ Khởi công xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng

Sáng 12/1, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên chính quyền và nhân dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, động viên chính quyền và nhân dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Nói chuyện với chính quyền và nhân dân Trà Leng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ với những mất mát to lớn mà Quảng Nam gánh chịu trong các đợt thiên tai vừa qua. Những hậu quả mà bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Nam đã khiến nhân dân cả nước bàng hoàng xót thương, đặc biệt là sự cố nghiêm trọng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, khi các sự cố xảy ra, ngay lập tức cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, Đảng, Nhà nước, các cơ quan tổ chức của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, công an, quân đội, đặc biệt là chính quyền và nhân dân Trà Leng đã nỗ lực khắc phục sự cố, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Đến thời điểm này, cuộc sống của nhân dân đã cơ bản đ ổn định.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nói chuyện với chính quyền và nhân dân Trà Leng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hy vọng, với sự nỗ lực hỗ trợ từ Trung ương, Quảng Nam sẽ đẩy nhanh khôi phục cơ sở hạ tầng, tiếp tục hỗ trợ người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán, đồng chí Trương Thị Mai gửi đến chính quyền và nhân dân Quảng Nam lời chúc một năm mới yên bình, hạnh phúc, đặc biệt người dân các vùng sạt lở sẽ thực sự có một mái nhà an toàn, vững chãi để yên tâm đón một cái tết yên vui, đầm ấm.

Trao quà nhân dân Trà Leng.

Dịp này, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác trao quà cho thân nhân 13 hộ gia đình có người chết và mất tích trong sự cố thiên tai tại xã Trà Leng, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công, người có uy tín trong cộng đồng, lực lượng dân quân tự vệ và công an xã, trao quà cho 40 em học sinh của địa phương. Bộ NN&PTNT tặng địa phương 1 trạm đo mưa tự động, 6 tấn gạo, 30 bộ đèn năng lượng mặt trời, và 350 bộ đồng phục tặng học sinh Trường Tiểu học Trà Leng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng Trường mẫu giáo Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đã đến dự Lễ Khởi công xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng là công trình dân sinh được Quân khu 5 đảm nhận xây dựng với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng, kết hợp là nơi tránh trú thiên tai, sự cố nguy hiểm cho nhân dân địa phương. Là công trình có ý nghĩa thiết thực, thi công trong thời điểm thời tiết diễn biết phức tạp, địa hình khó khăn, lãnh đạo Quân khu 5 đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam huy động các lực lượng cùng tham gia khắc phục khó khăn, huy động cao nhất về nhân lực, vật lực thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt nhất, sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân. Công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng sẽ là dấu ấn cho tình quân dân, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực của lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với nhân dân vùng thiên tai.

Xuân Thịnh