Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ 3

Sáng nay (7/10), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu và Trần Anh Tuấn.

Báo cáo của Sở Y tế cho biết tính từ ngày 19/7 đến hết ngày 6/10/2021 toàn tỉnh ghi nhận 695 ca bệnh trong đó chỉ có 32 ca bệnh cộng đồng. Về tiêm chủng, theo kế hoạch, Quảng Nam được Trung ương phân bổ gần 1 triệu liều vắc xin, tuy nhiên tính đến ngày 07/10/2021, Quảng Nam mới nhận được 416.550 liều, và đã triển khai tiêm chủng 404.746 mũi, đạt tỷ lệ 97,2%. Trong đó, có gần 70.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Theo kế hoạch, đến hết năm 2021, Sở Y tế đặt mục tiêu 70% người dân thuộc các nhóm đối tượng quy định được tiêm đủ liều vắc xin. Riêng tại TP Hội An, mục tiêu 80% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 2 mũi vào cuối tháng 11 và đạt 90% vào cuối tháng 12. Tại buổi làm việc, các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 cũng tham gia góp ý vào dự thảo hướng dẫn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Đây là dự thảo được xây dựng với mục tiêu sống chung với dịch bệnh, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; Hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID-19; Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đại Quang