Trao tặng quà cho bà con vùng lũ Nam Giang

Ngày 1/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tập đoàn Novaland thực hiện Chương “Triệu tấm lòng – Chung tay hướng về Quảng Nam”. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con bị thiệt hại nặng do lũ lụt và tặng học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn của huyện Nam Giang.

Thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam, đại diện Tập đoàn Novaland đã trực tiếp tới tận nơi chia sẻ, thăm tặng tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Đoàn trực tiếp trao tặng 200 phần quà cho hộ dân thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cady, trao tặng 30 học bổng cho học sinh trường PT Dân tộc nội trú Nam Giang, tạo điều kiện để các em vượt qua khó khăn học tập tốt. Ngoài ra, đại diện Novaland và Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam đã khảo sát tình hình cuộc sống người dân bị lũ lụt sạt lở đất tại huyện Nam Giang, huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Đồng thời hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp 15 hộ dân có nhà bị hư hại hoàn toàn xây dựng nhà mới, hỗ trợ tole lợp nhà cho 60 hộ có nhà tốc mái ở các huyện Núi Thanh, Điện Bàn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Thăng Bình, Quế Sơn, Hội An. Hội Bảo trợ người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng, trao tặng 700 xuất quà và 300 suất học bổng cho Tiên Phước, Nam Giang, Bắc Trà My.

Tấn Châu