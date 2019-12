Trao tặng 500 suất quà cho các trường hợp khuyết tật, khó khăn trong cuộc sống

Hội Từ thiện Quảng Nam cũng đã tổ chức chương trình trao tặng xe lắc và quà cho người nghèo khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 25 chiếc xe lăn và 500 suất quà cho bà con các huyện Nam Trà My, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành… mỗi suất quà trị giá 3 triệu 500 nghìn đồng bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, mì chính ….Với tổng số tiền trao khoảng 700 triệu đồng do quý Thầy cùng Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh và Palm Garden – TP Hội An tài trợ. Những suất quà nghĩa tình nhằm sẻ chia khó khăn, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.

Ly Lan – Văn Lợi