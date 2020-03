Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an, Phó trưởng Công an huyện Tiên Phước

Sáng 24/3, Đại tá Huỳnh Sông Thu Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thừa quyền của Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại Công an huyện Tiên Phước.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định bổ nhiệm Trung tá Lê Thanh Phát Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước giữ chức Trưởng Công an huyện. Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định bổ nhiệm Trung tá Trần Chí Cường, Đội trưởng đội tổng hợp Công an huyện Tiên Phước giữ chức Phó Trưởng Công an huyện. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Trung tá Lê Thanh Phát và Trung tá Trần Chí Cường trong suốt thời gian công tác trong lực lượng Công an.

NGUYỄN HƯNG