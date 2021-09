Trao học bổng cho gần 600 học sinh Tam Kỳ

Sáng 17.9, Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm học 2021 – 2022 do Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng, Nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tam Thăng và tổ chức Làng hoa Sen Quốc tế – Hàn Quốc tài trợ.

Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm học 2021 – 2022.

Trong đó, có 354 em học sinh, sinh viên được nhận học bổng do Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng tài trợ với tổng số tiền 280 triệu đồng; 133 em học sinh nhận học bổng do Nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Tam Thăng tài trợ với tổng kinh phí 100 triệu đồng; học bổng do Tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc tài trợ với tổng kinh phí 80 triệu đồng được trao cho 100 em học sinh.

Đây là những đơn vị đã đồng hành cùng Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ trong nhiều năm qua để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của thành phố Tam Kỳ.

Lê Thu – Quang Sơn