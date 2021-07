Trao 75 suất quà tiếp sức đến trường cho trẻ em nghèo, khó khăn

Hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên xã Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên vừa tổ chức chương trình Chia sẻ yêu thương tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Câu lạc bộ Ong Vàng thành phố Hội An đồng hành cùng Hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên xã Duy Nghĩa trao những phần quà cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình với sự hỗ trợ giúp đỡ của câu lạc bộ thiện nguyện Ong Vàng thành phố Hội An. Thông qua chương trình câu lạc bộ Ong Vàng và Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên xã Duy Nghĩa đã trao tặng 75 suất quà, mỗi suất gồm 1 chiếc cặp sách, 1 ram vở và 1 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 là đối tượng con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19. Tổng trị giá trị các phần quà được trao trên 30 triệu đồng. Đây là năm thứ 2 Câu lạc bộ Ong Vàng thành phố Hội An đồng hành cùng Hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên xã Duy Nghĩa để chia sẻ những món quà yêu thương nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo, khó khăn ở xã Duy Nghĩa có thêm điều kiện đến trường vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt hơn.

Tuyết Mai