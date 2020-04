Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong quý I ước tăng 7,02%

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động mua bán hàng hoá của một số nhóm ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị tác động lớn. Trong quý I năm 2020, tổng mức hàng hóa bán lẻ vẫn tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, đây lại là tốc độ tăng thấp nhất trong những năm gần đây.

Dự tính doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 3/2020 chỉ đạt 2,64 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so tháng trước và giảm 2,56% so tháng cùng kỳ năm 2019. Nhóm hàng lương thực, thực phẩm mặc dù dự tính tăng 4,72% so tháng trước do thời gian qua tâm lý của một số người tiêu dùng mua sắm dữ trữ do dịch bệnh và tháng 2/2020 là tháng sau tết, tuy nhiên so tháng cùng kỳ giảm 13,25%, đây là mức giảm lớn qua các năm. Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn tăng so tháng trước và cùng kỳ: đồ dùng gia đình; vật phẩm văn hoá giáo dục; phương tiện đi lại; nhiên liệu và dịch vụ sửa chữa xe có động cơ. Tuy vậy, tính chung 3 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 9,07 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 7% so quý I/2019. Đây được cho là tốc độ tăng thấp nhất cùng kỳ những năm qua.

Xuân Thịnh