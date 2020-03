Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11 ngày 28/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký công văn số 1713 về việc rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch về Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND thành phố Hội An tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập chốt kiểm dịch y tế trên cơ sở củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chốt đang hoạt động hiện nay trên đường Lạc Long Quân – Hội An, mở rộng đối tượng kiểm dịch y tế bao gồm tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách có vận chuyển người ngoại tỉnh đến Hội An. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, cập nhập, tổng hợp danh sách, địa chỉ công dân từ các địa phương có dịch đến tỉnh Quảng Nam từ sau ngày 15/3/2020 và phối hợp với ngành Công an, Y tế hướng dẫn, hỗ trợ và quản lý chặt chẽ những công dân này theo nguyên tắc sau: Yêu cầu vệ sinh khử trùng phương tiện vận chuyển cá nhân, thực hiện khai báo y tế bắt buộc, lấy mẫu xét nghiệm (có thu phí), chấp hành việc giám sát y tế trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến tỉnh Quảng Nam. Vận động tự cách ly tại nhà ở, nơi lưu trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Trường hợp không cách ly phải hạn chế tối đa tiếp xúc với người địa phương, khai báo trung thực hằng ngày về lộ trình di chuyển, các điểm đến, đối tượng tiếp xúc. UBND các huyện miền núi phối hợp với các lực lượng nắm rõ thông tin các đoàn khách ngoại tỉnh lên tham quan, du lịch miền núi, yêu cầu không nghỉ lại đêm tại địa phương dưới bất cứ hình thức nào. Từ chối các hoạt động tiếp nhận tài trợ, từ thiện trực tiếp cho cộng đồng trong giai đoạn hiện nay.

Văn Trường – Duy Uyên