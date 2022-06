Tôn vinh 63 Trưởng Công an xã tiêu biểu trong cả nước

Hướng tới kỷ niệm 74 năm, Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, tối 5/6, đúng Ngày kỷ niệm 111 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu “sống trong lòng dân”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an xã nói riêng. Tại cơ sở, lực lượng công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự và góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt; nhiều tập thể, cá nhân công an xã là điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều nữ cán bộ công an xung phong nhận công tác tại công an xã. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Với mục tiêu vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, gian khổ chấp nhận hi sinh hạnh phúc cá nhân và gia đình, luôn tận tụy hết lòng hết sức vì công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của bất cứ thời điểm nào, không kể ngày đêm lập được nhiều thành tích, chiến công bình dị nhưng cao quý và tiêu biểu”. Những kết quả đã đạt được vừa qua được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, tin tưởng, “tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở được tăng cường thêm sức mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng công an xã trong cả nước thời gian qua và nhiệt liệt chúc mừng 63 Trưởng công an xã tiêu biểu, đại diện cho hơn 48 nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang ngày đêm vượt khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Văn Trường