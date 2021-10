Sáng 30/9, UBND TP. Hội An và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế – IUCN và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub tổ chức lễ ký kết và công bố “Khung Kế Hoạch Doanh Nghiệp Giảm Rác Thải Hướng Tới Hội An – Điểm Đến Xanh – Giai Đoạn 2021 – 2023”. Sau lễ công bố, một buổi tọa đàm về kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa hướng tới Hội An điểm đến xanh và phục hồi sau COVID-19 cũng được diễn ra với sự tham gia của đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID, Tạp chí Destination Review, Viện Phát triển Kinh tế Tuần hoàn văn phòng TP.HCM, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, và đại diện một số doanh nghiệp du lịch tỉnh.

Hướng tới hiện thực hoá mục tiêu đưa du lịch Hội An phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên, “Khung Kế hoạch Doanh nghiệp Giảm rác thải hướng tới Hội An – Điểm đến Xanh – Giai đoạn 2021 – 2023” được ký kết và công bố là bước đệm quan trọng đưa Hội An trở thành điểm đến xanh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Khung Kế hoạch Doanh nghiệp được ký kết và công bố tạo bước ngoặt cho du lịch địa phương với 3 hoạt động chính gồm xây dựng mạng lưới tuần hoàn rác thải tại Hội An, thực hành đánh giá kết quả tại doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu Hội An – Điểm Đến Xanh, với quyết tâm và cam kết của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong việc thực hiện các hoạt động trong Khung Kế hoạch, thiết lập hệ sinh thái tái chế cho chiến lược du lịch xanh – bền vững hướng tới Hội An – điểm đến xanh 2023.

Đây cũng là nội dung được các đại biểu dự tọa đàm trực tuyến về kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa hướng tới Hội An – Điểm đến Xanh và phục hồi hậu COVID-19 diễn ra ngay sau lễ ký kết.

Hiền Viên – Phúc Lâm