Tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tết đến với mọi người, mọi nhà. Tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức thực hiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Thực hiện tốt và kịp thời các chế độ đối với đối tượng chính sách, người có công cách mạng, gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng thiệt hại do bão, lũ lụt, sạt lở đất gây ra… đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều đón tết đầm ấm, vui vẻ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân, dịch tả lợn châu Phi. Triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020 – 2021 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ. Tăng cường công tác quản lý lâm sản, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết lãnh đạo các cấp; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào hoạt động chúc tết trái quy định. Tập trung kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa bàn. Triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tham mưu xử lý chi lương, các khoản trợ cấp và thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy đủ các điều kiện phục vụ các nhu cầu chính đáng của nhân dân trong tỉnh trong dịp trước, trong và sau tết.

V.V.T