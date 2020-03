Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Sáng 4.3, đoàn công tác số 1 của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đoàn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản của các cấp và xây dựng ban hành các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đại hội đảng các cấp. Đến thời điểm này, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai xong các bước đầu tiên về Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV. Đối với đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Công an cấp huyện, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các cấp ủy coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội. Đồng thời chỉ đạo Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ và Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đại hội điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ và phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành ủy trong việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 39 xã, phấn đấu hoàn thành việc đưa 100% Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong quý I.2020.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chu đáo mọi công tác chuẩn bị cho đại hội. Về công tác nhân sự, đồng chí Phan Việt Cường chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị một cách chu đáo, thận trọng, chắc chắn, đúng quy trình, công khai, minh bạch nhằm lựa chọn, giới thiêu được những cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đủ đức, đủ tài; có triển vọng phát triển, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Minh Tuấn