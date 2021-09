Tỉnh uỷ Quảng Nam họp BCĐ cấp tỉnh phòng, chống covid -19 trong tình hình mới

Chiều 27/9, Tỉnh uỷ Quảng Nam có cuộc họp với các thành viên BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Uỷ viên TƯ Đảng, Bí Thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh.

Hiện nay, Quảng Nam có hơn 1.250.000 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19. Theo Kế hoạch của Chính phủ, mục tiêu đến quý I/2022 đạt trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19, với lượng vắc xin cần thiết để tiêm đủ 2 mũi cho 70% dân số của tỉnh là hơn 1,9 triệu. Tuy nhiên, tính đến ngày 27/9, Quảng Nam mới được phân bổ 414.450 liều, đạt 21,1% kế hoạch. Lượng vắc xin này mới chỉ đáp ứng được 19,4 % người tiêm đủ 2 liều và 38,8% người tiêm một liều. Hiện ngành Y tế đã triển khai xong 8 đợt và đang triển khai đợt 9 dự kiến kết thúc đợt tiêm trước ngày 05/10/2021.

Thời gian đến, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, song các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để bị động, bất ngờ. Hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid 19 đã đưa ra qui chế hoạt động, phân công cụ thể từng thành viên BCĐ và qui định mức chi chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đánh giá cao công tác phòng chống dịch covid19 của tỉnh Quảng Nam thời gian qua; đặc biệt là vai trò tổ Cocvid-19 cộng đồng, giữ được tỉnh Quảng Nam vùng xanh-sạch. Tuy nhiên còn một số hạn chế, một số sở ngành chưa vào cuộc trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân tích cực tiêm vắcxin, không phân biệt chủng loại, lựa chọn vắcxin.

Ngành Y tế Quảng Nam cần dự lường xây dựng Đề án trước cho từng ứng phó kịch bản với tình hình dịch Covid 19 giai đoạn từ nay đến 2025 để có mức độ đầu tư trang thiết bị y tế phù hợp; tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sỹ chuyên sâu trong công tác điều trị.

Ly Lan – Quốc Thành