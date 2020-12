Tỉnh Hưng Yên ủng hộ huyện Thăng Bình khắc phục hậu quả bão lũ

Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên do bà Phạm Thị Tuyến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chia sẻ những thiệt hại do các cơn bão lũ gây ra tại huyện Thăng Bình. Ông Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ước tính tổng thiệt hại của các cơn bão lũ trong năm 2020 gây ra tại huyện Thăng Bình là hơn 400 tỷ đồng. Trước những thiệt hại trên, huyện Thăng Bình đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ để khắc phục hậu quả. Qua vận động, đến nay, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ cho huyện Thăng Bình gần 10 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ gần 4,5 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân ủng hộ 670 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí phân bổ và vận động được, huyện Thăng Bình tập trung hỗ trợ cho các hộ có nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn ổn định chỗ ở; đồng thời khắc phục hư hỏng về giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên Phạm Thị Tuyến trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thăng Bình khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên, bà Phạm Thị Tuyến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã gởi lời thăm hỏi và chia sẻ những thiệt hại do các cơn bão lũ gây ra tại huyện Thăng Bình, đồng thời trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thăng Bình khắc phục thiệt hại sau bão lũ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam – Võ Xuân Ca đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Mặt trận tỉnh Hưng Yên đối với những thiệt hại do bão lũ gây ra tại Quảng Nam mà trực tiếp là ở huyện Thăng Bình, đồng thời cam kết toàn bộ kinh phí Mặt trận tỉnh Hưng Yên ủng hộ sẽ sớm được hỗ trợ cho người dân để khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Minh Tân