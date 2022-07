TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/7/2022.

TIN CUỐI CÙNG VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, do ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng về phí Đông Nam nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có ngày trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất xuống đến 48%.

Một số đặc trưng khí tượng xảy ra trong đợt nắng nóng này như sau: Nhiệt độ cao nhất ngày tại: trạm Khí tượng Tam Kỳ đại diện vùng đồng bằng đạt 37.9 độ C (ngày 29 tháng 6) và độ ẩm thấp nhất xuống 48% (ngày 29 tháng 6); trạm Khí tượng Trà My đại diện vùng núi nhiệt độ cao nhất 35.5 độ C (ngày 28 và 29 tháng 6) và độ ẩm thấp nhất xuống 59% (ngày 28 tháng 6). Thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C tập trung từ 11 giờ 00 đến 15 giờ 30 hàng ngày.

Dự báo: ngày hôm nay (01/7) nắng nóng giảm dần và nhiều khả năng chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng tại các địa phương trong tỉnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 – 34 độ C. Đây là tin cuối cùng về đợt nắng nóng này.

Cảnh báo: từ ngày 03 tháng 7, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Nên các địa phương Quảng Nam có khả năng tiếp tục xuất hiện một đợt nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.