Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống Covid – 19

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca tiếp nhận 100 triệu đồng từ Công ty TNHH Oriental Commerce Vina (Khu công nghiệp Tam Thăng) ủng hộ mua vaccine phòng, chống Covid – 19. Đại diện công ty cho biết, bên cạnh nhiệm vụ duy trì sản xuất kinh doanh, công ty cũng muốn đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh cho địa phương. Doanh nghiệp cũng sẽ đảm bảo sản xuất an toàn phòng dịch để góp phần thực hiện mục tiêu kép của tỉnh.

Dịp này, gia đình ông Thi Văn Trì (ở phường Hoà Thuận, TP Tam Kỳ) cũng ủng hộ 2 triệu đồng cho công tác phòng, chống Covid – 19 của tỉnh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng vẫn thể hiện trách nhiệm xã hội lớn. Ngoài duy trì sản xuất kinh doanh, đã có đóng góp cho công tác phòng, chống Covid – 19 cho địa phương. Đây là điều rất đáng trân trọng. Đợt dịch lần này có tốc độ lây lan nhanh, khó khăn nhất hiện nay là dịch xảy ra tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất. Do đó, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca mong muốn các doanh nghiệp trong tỉnh đảm bảo an toàn trong sản xuất để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa ổn định sản xuất kinh doanh của tỉnh. Chủ tịch UBMTTQVN Võ Xuân Ca cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và cho biết toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được sử dụng đúng mục đích để góp phần hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Quảng Nam.

