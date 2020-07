Tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7: giải quyết vướng mắc Dự án Vịnh An Hoà 1 và 2 

Thực hiện kế hoạch đối thoại doanh nghiệp định kỳ, sáng 7/7, đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành của tỉnh và các địa phương đã có buổi đổi thoại, giải quyết vướng mắc đối với Dự án Khu Đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hoà 2, do Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An làm chủ đầu tư. Buổi đối thoại do Ông Trần Văn Ẩn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Dự án Khu Đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hoà 2 được tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An vào giữa năm 2017, đến nay đã hơn 3 năm, dự án đã hoàn thành 97% khối lượng đề bù, GPMB, song hiện tại vẫn còn 1,6ha của 2 hộ là Ông Nguyễn Tấn Vạn và Bà Trần Thị Hội, thuộc địa bàn Thôn nam Sơn, xã Tam Hiệp, chưa thống nhất phương án đền bù…Ngoài ra, việc xác định giá đất, đã 2 năm nay vẫn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, theo đề xuất của Công ty, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên tỉnh cần xem xét điều kiện thực tế vướng mắc liên quan đến công tác đề bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng, xem xét hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện nhiều tháng liền phải dừng thi công vì thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Trần Văn Ẩn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi đối thoại.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Ông Trần Văn Ẩn đề nghị lãnh đạo huyện Núi Thành chủ công giải quyết dứt điểm vường mắc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành GPMB đối với 1,6 ha còn lại; đề nghị Ban Quản lý Khu KTM Chu lai làm đầu mối xử lý vướng mắc liên quan đến giá đất… Trên cơ sở nội dung buổi đối thoại, Sở KHĐT sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai, đưa dự án vào khai thác.

Hiền Viên – Trung Hiếu