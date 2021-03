Thường trực tỉnh ủy tiếp công dân tháng 3/2021

Thực hiện chức năng theo Luật định; sáng nay 15/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021.

Vợ chồng công dân Trần Thành và Võ Thị Lý trú khối phố An Bàng, phường Cẩm An, Hội An kiến nghị, năm 2005 do ảnh hưởng dự án mở rộng đường du lịch ven biển, số diện tích 647m2 của gia đình anh Thành, chị Lý nằm trong diện giải tỏa, đền bù tái định cư; Tuy nhiên, ngoài 6 hộ đã được nhận tiền bồi thường, nhận đất đến nơi ở mới không nộp thêm bất cứ khoản nào; trong khi đó gia đình anh Thành chị Lý cũng nhận được 200m2 diện tích đất ở, nhưng phải nộp 20% tiền sử dụng đất. Phó Bí thư TT tỉnh ủy giao cho Sở Tài nguyên-Môi trường xem xét lại trường hợp của anh Thành, chị Lý với 6 trường hợp đã giải quyết cấp đất tái định cư có phù hợp với qui định của pháp luật hay không. Bên cạnh đó, bản thân anh Thành, chị Lý tiếp tục làm đơn cứu xét gửi cho các cơ quan chức năng Hội An trình bày theo nguyện vọng để thành phố Hội An xem xét có ý kiến giải quyết, nếu sau đó không đáp ứng theo yêu cầu của gia đình thì anh Thành, chị Lý có quyền gửi đến đến các cơ quan cấp tỉnh tiếp tục xem xét giải quyết.

Viết Tuyên-Xuân Thịnh