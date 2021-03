Thường trực HĐND tỉnh họp về các nội dung trình kỳ họp thứ 23

Sáng 23/3, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp tháng 3 để nghe UBND báo cáo các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tiến độ hoàn chỉnh các nội dung trình tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa IX. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phan Thái Bình.

Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp; Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa IX vừa qua đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, đúng tiến độ đề ra, đã xem xét, thông qua 17 nghị quyết quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đảm bảo đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định; tài liệu kỳ họp đăng tải kịp thời lên trang thông tin điện tử để đại biểu truy cập, nghiên cứu. Các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch cũng được tích cực nghiên cứu, thẩm tra kịp thời. Các báo cáo, tờ trình, đề án trình bày trực tiếp tại kỳ họp được tóm tắt theo nhóm vấn đề và đi thẳng vào trọng tâm. Nội dung thẩm tra của các ban HĐND tỉnh thể hiện tính phản biện cao, có đề xuất các phương án cụ thể để đại biểu thảo luận, quyết định.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh-Chánh văn phòng UBND tỉnh Trần Anh Tuấn báo cáo nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 23 dự kiến vào trung tuần tháng 4/202; trong đó đáng chú ý: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được đổi mới; bộ máy chính quyền luôn được cũng cố, kiện toàn; công tác quản lý, điều hành các mặt trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ rõ rệt. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện tốt việc quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tập trung tháo gỡ khó khăn, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan nhà nước được sắp xếp theo đúng quy định; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39/2015 của Bộ Chính trị. Hoạt động của UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 góp phần thực hiện đạt và vượt mức phần lớn các chỉ tiêu, kế hoạch Tỉnh tỉnh giao và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra hàng năm; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển toàn diện với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Cùng với tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị, nông thôn luôn được đổi mới. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính đạt những kết quả nhất định. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Viết Tuyên-Quốc Thành