Thư viên Tam Kỳ đọc sách online trong dịch covid-19

Những ngày chưa xảy ra dịch Covid 19, mỗi cuối tuần, một số bạn nhỏ lại tập trung ở thư viện Tam Kỳ cùng nghe đọc truyện và tham gia một số trò chơi rèn luyện kĩ năng sống. Giãn cách xã hội để phòng chống dịch, mọi thứ tưởng chừng như gián đoạn. Tuy nhiên, thông qua tài khoản facebook của thư viện Tam Kỳ, những bạn nhỏ yêu thích sách vẫn được nghe giọng đọc truyền cảm của các sứ giả đọc. Em Nguyễn Thị Trâm Anh, Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ, người thường xuyên theo dõi các video đọc sách của thư viện Tam Kỳ chia sẻ: “ Giọng đọc của các chị rất truyền cảm và cuốn hút. Em rất thích. Em học được rất nhiều điều hay từ những câu chuyện này. Hi vọng thư viện Tam Kỳ sẽ có nhiều video đọc sách hơn nữa”

Thành viên doanh nghiệp xã hội Teach For Việt Nam tham gia đọc sách online.

Trong những ngày giãn cách xã hội, thư viện Tam Kỳ đóng cửa không phục vụ bạn đọc cũng như không tổ chức đọc sách miễn phí lồng ghép các hoạt động tăng cường kĩ năng sống vào mỗi cuối tuần. Chuỗi đọc sách miễn phí này thư viện phối hợp với các cộng tác viên của doanh nghiệp xã hội Teach For Việt Nam (giảng dạy vì Việt Nam) tổ chức. Tuy nhiên, từ khi xảy ra dịch Covid-19, chương trình chuyển sang hoạt động có tên gọi “Đọc sách online – Mỗi tuần một cuốn sách”. Chị Vũ Kim Chi, giáo viên của Doanh nghiệp xã hội Teacher For Việt Nam cho biết: “Từ nguồn sách của thư viện Tam Kỳ, bên mình đã lựa chọn nhiều thể loại sách khác nhau. Sau đó đọc và quay video rồi phát trên Youtube và Facebook của thư viện với mong muốn hằng tuần sẽ có ít nhất một cuốn sách được đọc thành tiếng và giới thiệu đến người xem bằng cách trực quan, sinh động nhất có thể” .

Quay video đọc sách online.

Trao đổi về những thuận lợi và khó khăn khi chuyển sang hình thức đọc sách online, Chị Dương Thị Yến, giáo viên của Doanh nghiệp xã hội Teach For Việt Nam phân tích: trước đây, những buổi đọc sách trực tiếp tại thư viện, các em nhỏ đến đây sẽ nghe các cô đọc rồi tương tác trực tiếp với các cô thông qua các trò chơi rèn luyện kĩ năng. Giờ nghe đọc sách online thì phần tương tác này sẽ phụ thuộc vào phụ huynh. Nếu phụ huynh có thời gian nghe đọc sách online cùng con, chơi cùng con thì tình cảm sẽ thêm phần gắn bó. Mặt khác, so với đọc sách offline, độ tương tác giữa người đọc và người nghe của đọc sách online sẽ không thể bằng bởi những giới hạn về không gian và thời gian. Tuy nhiên, đọc sách online lại có lượng độc giả nhiều hơn, thông điệp của sách sẽ lan tỏa rộng lớn hơn thông qua các lượt theo dõi trên facebook và youtube”. Những quyển sách đọc trong chương trình tuy chưa nhiều nhưng cũng được lựa chọn để phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Từ truyện cổ tích, sách dạy kĩ năng cho các cháu mầm non, tiểu học đến các trích đoạn văn học cho các cháu ở độ tuổi lớn hơn. Chị Yến cho biết thêm: “Sách là kho báu mở ra thế giới đầy màu sắc cho trẻ. Học ở trường lớp thôi chưa đủ. Đọc sách sẽ cho ta nhiều kiến thức hơn, hiểu biết hơn và tâm hồn rộng mở hơn. Tôi mong muốn cùng với Teach for Việt Nam và thư viện Tam Kỳ truyền cảm hứng về tình yêu với sách, tạo dựng thói quen đọc sách cho nhiều trẻ thơ đồng thời giới thiệu nguồn sách phong phú ở thư viện với nhiều độc giả hơn”. Đề cập đến những hoạt động sắp đến trong việc duy trì hoạt động đọc sách, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao- Truyền thông thành phố Tam Kỳ, ông Võ Văn Thiên cho biết thêm: “Hoạt động đọc sách online này đã được nhiều độc giả phản hồi rất tích cực. Chúng tôi sẽ phối hợp thêm với nhiều cộng tác viên khác để có thêm nhiều video đồng thời sẽ chuyển công đoạn thu âm về phòng thu âm của Trung tâm Văn Hóa- Thông tin- Truyền Thông Tam Kỳ để nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, làm sao để chương trình đến với các em hiệu quả nhất.”

Giãn cách xã hội là biện pháp cần thiết và đang phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch Covit 19. Có thể nói, trong thời điểm này, các hoạt động đọc sách online của Thư viện Tam Kỳ đã không làm gián đoạn thói quen đọc sách, nghe sách của các bạn nhỏ mà còn lan tỏa nhiều hơn tình yêu với sách và đặc biệt góp phần phòng chống dịch hiệu quả.

Lan Uyên- Trần Đức