Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với công nhân lao động

Sáng nay 12. 6, tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động. Cuộc đối thoại, gặp gỡ được nối cầu trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Thùy Dung, cùng 60 công nhân, lao động đại diện cho hơn 139.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Buổi đối thoại là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với người đứng đầu Chính phủ. Chương trình do Tổng LĐLĐ VN phối hợp tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Hơn 10.000 câu hỏi từ công nhân, người lao động cả nước tập trung vào 10 vấn đề, gồm: đề nghị tăng lương tối thiểu; giải quyết chế độ, chính sách, các gói hỗ trợ công nhân lao động…; sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội, ưu tiên đào tạo nâng cao tay nghề; chính sách về nhà ở, tín dụng ưu đãi; tăng cường kiểm tra, tranh tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động đối với người lao động; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các chợ dân sinh, đảm bảo cho công nhân lao động được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, phù hợp với thu nhập; vấn đề trường học cho công nhân và con em công nhân…

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chia sẻ với công nhân, người lao động tại buổi đối thoại – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công nhân, người lao động tham dự đối thoại với Thủ tướng Chính phủ – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ tặng 25 suất quà cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Lắng nghe và trả lời ý kiến của công nhân và từng nhóm vấn đề người lao động đặt ra, Thủ tướng cho rằng: các cơ chế, chính sách không thể bao phủ hết các góc cạnh của cuộc sống. Do đó, phải luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng và hoàn thiện chính sách. Cụ thể về chính sách BHXH, các cơ quan đã lắng nghe ý kiến công nhân lao động, tập hợp, đề xuất Chính phủ, trình Quốc hội đưa nội dung sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, nhằm giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Về nhà ở cho công nhân, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo, làm việc với Bộ Xây dựng để giải quyết vấn đề này, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân. Về vấn đề kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của doanh nghiệp như: tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm; chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm… Thủ tướng giao Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan đánh giá lại tình hình chung trên phạm vi cả nước, quan điểm là phải xử lý ngay để bảo đảm lợi ích của người lao động. Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, tất cả các câu hỏi liên quan đến 10 nhóm vấn đề trên đã được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan trả lời cụ thể, tạo động lực để công nhân an tâm lao động, sản xuất.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, Ban ngành liên quan cần phải tiếp tục tiếp thu, lắng nghe ý kiến, tập hợp các vấn đề mà công nhân lao động kiến nghị và trao đổi; Tập trung rà soát lại các thể chế, cơ chế, chính sách nhằm bổ sung, sửa đổi phù hợp. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị các Bộ, Ban ngành phải đặc biệt chú trọng đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của giai cấp công nhân. Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ tặng 25 suất quà cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

