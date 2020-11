Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thăm và hỗ trợ Quảng Nam sau bão

Trưa 3-11, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam khắc phục bão và lũ do cơn bão số 9 gây ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bão số 9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Quảng Nam nên thiệt hại về người và tài sản rất lớn. Trong đó, ngành GD tỉnh có 7 học sinh bị chết và mất tích do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn; 2 học sinh bị thương. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra. Theo thống kế bước đầu, đã có 46 trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại ước tính hơn 51 tỷ 1 trăm triệu đồng. Đại đa số trường học thực hiện dạy và học bình thường sau bão nhưng vẫn còn 8 trường MG-MN, 11 trường TH và 4 trường THCS chưa thể triển khai dạy và học.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam khắc phục bão và lũ do cơn bão số 9.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ GD – ĐT hỗ trợ tỉnh 500 triệu đồng mua sách giáo khoa cùng 150 bộ bàn ghế và 200 bộ đồ chơi trẻ em. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ động viên của Bộ GD-ĐT đối với Quảng Nam, đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực để ngành GD Quảng Nam khắc phục hậu quả của bão và lũ sau bão.

LY LAN – PHƯỚC TRỊNH