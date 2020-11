Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra tình hình lụt bão tại Nam Trà My

Sáng 3/11, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam đã đến kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân sạt lở tại huyện Nam Trà My.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ những khó khăn do bão số 9 gây ra ở Nam Trà My, chia buồn với gia đình các nạn nhân bị chết, mất tích và bị thương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chia sẻ những khó khăn do bão số 9 gây ra ở Nam Trà My, chia buồn với gia đình các nạn nhân bị chết, mất tích và bị thương. Đồng thời đánh giá cao tinh thần Vì nhân dân quên mình của lực lượng công an nói riêng và các lượng lượng nói chung trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Qua đây thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu các lượng lượng tiếp tục phối hợp tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích, trước những diễn biến xấu của thời tiết.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu cho Công an huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Thay mặt Bộ Công an, thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng cho Công an huyện Nam Trà My và Bắc Trà My 2 xuồng cao su, 215 áo phao, 130 đèn pin, 130 loa pin, 220 mũ cối, 500 bộ áo mưa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ kết nghĩa cũng đến thăm, chia buồn với lãnh đạo huyện Nam Trà My về những mất mát mà bão số 9 gây ra. Đồng thời tặng 50 triệu đồng để địa phương đưa vào khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hoàng Thọ