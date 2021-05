Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cập nhật tình hình trong ngày 03/5/2021, như sau:

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 thành phố Đà Nẵng về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân mắc COVID- 19 tại thành phố Đà Nẵng, cụ thể: Bệnh nhân nam,sinh năm: 1993, có địa chỉ: tại TP Hội An. là Nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng; làm việc ca đêm: từ 19 giờ tối hôm trước đến 04 giờ sáng hôm sau; hầu như tiếp xúc gần với khách trong vòng 1m và không đeo khẩu trang; bắt đầu làm việc từ ngày 28/4/2021. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh đã chỉ đạo thành phố Hội An khẩn trương rà soát các thông tin liên qua đến ca bệnh. Người tiếp xúc với bệnh nhân từ 27/4 phải được cách ly tập trung, theo dõi (F1), thực hiện cách ly tại nhà và giám sát F2 để chờ kết quả xét nghiệm F1 để có các biện pháp tiếp theo. Người từng tiếp xúc với ca bệnh từ 21-26/4 phải được nghiêm ngặt cách ly tại nhà; Xử lý khử khuẩn tất cả nơi ca bệnh đi qua từ 21/4 và tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh/ buôn bán khi ca bệnh đã ghé qua từ 27/4. Tất cả những trường hợp có đến các điểm Bộ Y tế công bố, các nơi (ngoài khung giờ của ca bệnh ghé đến), những nơi khác sau nghỉ lễ đều phải khai báo y tế bắt buộc và tự theo dõi sức khoẻ bản thân, liên hệ với cơ sở y tế gần nhất khi có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm SAR-CoV2.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19; nhất là trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 01/5 kéo dài, mọi người đi lại rất nhiều, ngày 03/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Trần Văn Tân đã ký ban hành Công văn số 2518/UBND-KGVX cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời chỉ đạo: Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học; thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách.