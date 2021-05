Thông tin nhanh liên quan đến  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Liên quan đến BN2899 Hà Nam: có 8 F1 kết quả âm tính; Liên quan đến BN2982: có 47 trường hợp F1, kết quả xét nghiệm: 46 mẫu âm tính và 01 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan chuyến bay VN160 ngày 29/4/2021 đã giám sát 12 F1 và giám sát 16 F1 liên quan đến chuyến bay VN7161 ngày 27/4/2021.Tính từ ngày 29/4 đến nay, tỉnh đã thực hiện cách ly y tế tập trung 69 người và thực hiện cách ly y tế tại nhà cho 186 người, đã thực hiện 86 mẫu xét nghiệm cho 61 đối tượng là F1 và 25 đối tượng là F2, trong đó: 51 mẫu âm tính và 35 mẫu chưa có kết quả (F1 của ca dương tính Đà Nẵng).Về 1 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân Nữ, là vợ của BN2982, sinh năm 1994, địa chỉ: Cẩm An – Hội An – Quảng Nam, nghề nghiệp: Spa. Sáng 4/5/2021: được lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 04/5/2021: kết quả

nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại: tình trạng ổn định, không triệu chứng. Sở Y tế Quảng Nam đã thông báo lịch trình của trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 cho các cấp, chính quyền được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định tạm dừng một số hoạt động tại thành phố Hội An kể từ 00 giờ, ngày 05/5/2021 đến khi có văn bản mới.

T.H