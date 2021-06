Thông qua các nội dung trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 4

Sáng 1/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 và thông qua dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có các Phó Chủ tich UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành của tỉnh và một số địa phương liên quan.

Trong bối cảnh giai đoạn 2016-2021 có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến muôn mặt đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch, Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh uỷ cũng chịu những tác động nhất định. Dù vậy, lượng khách tham quan, lưu trú du lịch Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2019 tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 21%/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân lượng khách quốc tế đạt trên 27%/năm… Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch năm 2019 đạt gần 7,8 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế đạt gần 4,7 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 3,1 triệu lượt. Tác động của đại dịch, năm 2020, tổng khách tham quan, lưu trú du lịch chỉ đạt 1.477.700 lượt, giảm tới trên 66% so với năm 2016, và chỉ đạt khoảng 18% chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 08, trong đó khách quốc tế giảm 65% khách nội địa giảm 66% so với năm 2016.

Cả tỉnh đã có khoảng 18.000 lao động trực tiếp ngành du lịch, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2016. Tốc độ tăng bình quân về lao động giai đoạn 2016 – 2019 gần 18%/năm. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020 đến nay, số lao động tạm ngừng việc, nghỉ luân phiên, nghỉ việc tại các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 14.000 người. Các doanh nghiệp du lịch duy trì một số ít nhân viên bảo vệ, kỹ thuật, buồng phòng, lễ tân và một số nhân viên quản lý, điều hành chủ chốt. Bên cạnh đó, nhiều lao động du lịch phải chuyển sang các ngành nghề khác, cùng với tâm lý e ngại của du khách… cũng đều là những khó khăn, thách thức trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch sau dịch bệnh.

Hiền Viên – Trần Chiến