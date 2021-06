Thông qua các nội dung trình HĐND

Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các nội dung trước khi trình HĐND, chiều 10/6 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp nghe các đề án, gồm: “Xây dựng trụ sở CA xã thị trấn, thuộc CA tỉnh Quảng Nam”, Chương trình nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030. Cuộc họp có sự tham dự của các Phó Chủ tịch: Hồ Quang Bửu, Nguyễn Hồng Quang, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành liên quan.

Đề án “Xây dựng trụ sở CA xã thị trấn, thuộc Công an tỉnh Quảng Nam” do Công An tỉnh Quảng Nam xây dựng; xuất phát từ yêu cầu xây dựng lực lượng Công an xã chính quy; đáp ứng yêu cầu đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở… Đề án xây dựng 207 trụ sở công an xã, phường, thị trấn, với tổng kinh phí dự kiến 1.034 tỷ đồng. Trên tinh thần tận dụng cơ sở vật chất đã có nâng cấp, sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cơ bản đồng ý với dự thảo Đề án; đồng thời lưu ý cơ quan quản lý tính toán mặt bằng, đảm bảo diện tích tối thiểu 500m2, chọn địa điểm phải đảm bảo các yêu cầu an toàn, phục vụ nhiệm vụ chính trị…; đồng thời thống nhất ghi nguồn kinh phí địa phương, phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2026.

Đối với Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, dự báo có khoảng 15.400 số hộ gia đình cần hỗ trợ; tổng nguồn vốn đầu tư nhà ở đến 2025 trên 20.600 tỷ, trong đó, nhà ở thương mại do doanh nghiệp đầu tư dự kiến 15.259 tỷ đồng, phần nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và nhà ở tái định cư hơn 5350 tỷ đồng. Đến năm 2030, nguồn vốn lên đến gần 22 nghìn 500 tỷ đồng, trong đó, nhà ở thương mại do doanh nghiệp đầu tư dự kiến gần 19.300 tỷ đồng… Theo Chủ tịch Lê Trí Thanh: Chương trình cần có đánh giá thực tế hiện trạng nhà ở một cách cụ thể, đồng thời dự báo nhu cầu nhà ở sắp đến cần có sự tính toán khoa học, thuyết phục, gắn với thu nhập người dân, gắn với quy hoạch phát triển đô thị; yêu cầu thu hút đầu tư.

Hiền Viên – Phúc Lâm