Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 23/4/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 23/4/2020 như sau:



1. Tình hình dịch Covid–19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 3.076 mẫu xét nghiệm, trong đó: 03 mẫu dương tính (+) của BN31, BN33 và BN57 (đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện), 2.957 mẫu âm tính (-) và 116 đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong ngày đã lấy 168 mẫu xét nghiệm.

* Về cách ly y tế:

– Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 1.074 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 58 người (số cách ly mới trong ngày: 04 người về từ TP HCM), kết thúc cách ly cho 1.016 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 15 người);

– Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 174 người; trong đó: đang cách ly cho 12 người (không có số cách ly mới trong ngày) và đã kết thúc cách ly cho 162 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 02 người);

– Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 6.372 người; trong đó: đang cách ly cho 534 người (số cách ly mới trong ngày: 30 người) và đã kết thúc cách ly cho 5.838 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 59 người).

Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

* Một số hoạt động khác trong ngày 23/4/2020

– Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra công tác xét nghiệm và công tác phòng, chống dịch Covid-19;

– Điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty giày Rieker Việt Nam và Công ty TNHH MTV Sedo Vinako;

2. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 22/4/2020, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 21/4/2020 và nội dung thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh ngày 22/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

1. Các cấp chính quyền địa phương; các tổ chức, cơ sở kinh doanh, dịch vụ có liên quan chấp hành và thực hiện nghiêm đối với một số hoạt động tạm dừng trong giai đoạn từ ngày 23/4/2020 – 03/5/2020 qui định tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tùy diễn biến tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời đối với các hoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Những hoạt động không chịu điều chỉnh của Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam thì đều được thực hiện trở lại kể từ ngày 23/4/2020 nhưng thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, cần lưu ý hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, Ban, ngành ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động của ngành mình theo chỉ đạo của các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

3. Bàn giao các khu cách ly tập trung cấp huyện (do UBND cấp huyện thành lập) về lại cho các đơn vị chủ sử dụng để sử dụng vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị đó. Riêng huyện Nam Giang và Tây Giang tiếp tục duy trì mỗi huyện một khu cách ly tập trung để sẵn sàng cho tình huống tiếp nhận các đối tượng từ bên Lào về. Đối với các khu cách ly tập trung là trường học, ký túc xá phải khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh, sinh viên kể từ ngày 04/5/2020. Các khu cách ly tập trung đã bàn giao vẫn nằm trong kế hoạch trưng dụng để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi cần thiết.

Tiếp tục duy trì hoạt động khu cách ly tập trung do UBND tỉnh thành lập tại Trường Cảnh sát nhân dân 5 xã Bình Phục, huyện Thăng Bình để tiếp nhận các đối tượng theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Không thực hiện cách ly tập trung đối với những người từ các địa phương khác đến tỉnh Quảng Nam. Những trường hợp F1, nếu phát hiện sẽ cách ly tại các cơ sở y tế phù hợp trên địa bàn. Thực hiện cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao; lấy mẫu xét nghiệm 1 lần với những người đến từ các khu vực có nguy cơ theo công bố của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Nếu kết quả âm tính thì hết cách ly.

4. Thực hiện dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 do UBND cấp huyện, xã thành lập. UBND huyện Nam Giang và UBND huyện Tây Giang thống nhất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục duy trì một số chốt cần thiết.

Đối với các chốt do UBND tỉnh thành lập, tiếp tục duy trì chốt trên Quốc lộ 1A tại thị xã Điện Bàn và điều chỉnh chốt từ huyện Phước Sơn về huyện Đại Lộc trên Quốc lộ 14B tại vị trí phù hợp. Thực hiện kiểm tra y tế đối với xe vận chuyển hành khách có biển kiểm soát của các địa phương có nguy cơ cao; kiểm tra ngẫu nhiên đối với xe vận chuyển hành khách của các địa phương khác. Giải thể các chốt còn lại.

5. Khôi phục hoạt động bình thường tại các Trung tâm Hành chính công, các bộ phận một cửa; các trụ sở tiếp công dân, tiếp doanh nghiệp.

6. Tổ chức chu đáo, an toàn cho sinh viên, học sinh, trẻ mẫu giáo, mầm non trên toàn tỉnh đi học trở lại kể từ ngày 04/5/2020. Trong đó, lưu ý đối với học sinh lớp 12 cần sớm kết thúc chương trình học để có thời gian ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

7. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể đi làm trở lại kể từ ngày 23/4/2020. Các doanh nghiệp xem xét tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc trở lại bình thường nếu điều kiện cho phép.

8. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Nam Giang, Tây Giang tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí không quá 500 triệu đồng để mua vật tư, hóa chất y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các tỉnh SeKong và Champasak (Lào), trong đó bao gồm một số khẩu trang dự phòng do Sở Y tế đang quản lý. Thực hiện việc giao nhận tại cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Oọc trước ngày 30/4/2020.

9. Sở Lao động – TB&XH khẩn trương hướng dẫn các địa phương chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý các đối tượng là người lao động tự do, không có hợp đồng cần được rà soát kỹ, công khai, dân chủ. Tham mưu đề xuất phương án sử dụng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho những đối tượng thực sự khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng không thuộc các đối tượng qui định tại Nghị quyết 42.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp với UBND và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phân phối thực phẩm, nhu yếu phẩm dự trữ phục vụ các cơ sở cách ly tập trung tại các địa phương cho các đối tượng là người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ; phối hợp với các hội, đoàn thể và các đơn vị tài trợ tổ chức hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ người khó khăn dưới hình thức “Siêu thị 0 đồng” hoặc “ATM gạo”, đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực, văn minh và thuận lợi cho nhân dân. Trường hợp có vướng mắc phải khẩn trương điều chỉnh hoặc thay đổi hình thức khác cho phù hợp.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 làm việc và kết luận chỉ đạo Huyện Nông Sơn ngày 22/4, nội dung cơ bản như sau:

Thời gian đến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Nông Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cụ thể là: (1) Dừng các điểm chốt chặn trên địa bàn huyện; sử dụng các lực lượng này để tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. (2) Đối với những người về từ các địa phương có nguy cơ cao (theo công bố của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19): thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà, nơi lưu trú. (3) Về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: UBND huyện Nông Sơn chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ (gồm 07 nhóm đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch COVID – 19; đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch) tại Mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 để kịp thời hỗ trợ khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. (4) Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Nông Sơn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học; triển khai các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại các trường học và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để cho học sinh đi học trở lại vào ngày 04/5/2020. (5) Trong năm 2020, dừng tổ chức các hoạt động lễ, hội, kỷ niệm, gặp mặt, liên hoan… dưới mọi hình thức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 20/4/2020.

