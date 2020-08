Thông cáo báo chí số 95 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 25/8/2020)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 25/8/2020, như sau:

Tình hình dịch Covid–19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay

Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 92.810 mẫu xét nghiệm, trong đó: 101 mẫu dương tính (+), 92.709 mẫu âm tính (-), 0 mẫu đang chờ kết quả. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 7.741 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 884 người (số cách ly mới trong ngày: 45 người), kết thúc cách ly cho 6.857 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 334); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 57.576 người; trong đó: đang cách ly cho 17.149 người (số cách ly mới trong ngày: 670 người) và đã kết thúc cách ly cho 40.427 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 4.025); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 822 người; trong đó: đang cách ly cho 156 người (số cách ly mới trong ngày: 02 người) và đã kết thúc cách ly cho 666 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 25).

Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng

Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 85.336 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 91,9% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó: 96 mẫu dương tính (+), 85.240 mẫu âm tính (-), 0 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 1.477 mẫu xét nghiệm); Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 4.969 trong đó: đang cách ly tập trung cho 884 người (số cách ly mới trong ngày: 45 người), kết thúc cách ly cho 4.085 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 334); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 51.141 người; trong đó: đang cách ly cho 17.149 người (số cách ly mới trong ngày: 670 người) và đã kết thúc cách ly cho 33.992 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 4.025); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 614 người; trong đó: đang cách ly cho 156 người (số cách ly mới trong ngày: 02 người) và đã kết thúc cách ly cho 458 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 25).

* Số bệnh nhân COVID-19 được điều trị: 97 người; trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế: 05 ca mắc/03 chết, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam: 61 ca/0 chết và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam: 31 ca/0 chết (30 ca công bố tại Quảng Nam và 01 ca công bố tại TP Đà Nẵng); thở máy: 0 trường hợp, ra viện: 13 trường hợp (Bệnh viện Trung ương Quảng Nam có 07 trường hợp: BN716, BN719, BN433, BN622, BN643, BN773, BN834; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam có 06 trường hợp: BN519, BN551, BN549, BN563, BN564, BN616, tất cả đều đã khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương).

Một số hoạt động khác trong ngày 25/8/2020

Tiếp tục rà soát giám sát, điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 theo quy định;

Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực nguy cơ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt tại chốt chặn phòng chống dịch Covid-19

Sáng nay 25/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh, công an một số địa phương và ban ngành về tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Các chốt chặn trên địa bàn tỉnh được thành lập ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh và đã duy trì hoạt động tốt cho đến thời điểm hiện tại. Lực lượng Công an tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tốt cùng công an các địa phương, lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên… thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát, kê khai y tế tại các chốt chặn. Qua theo dõi, dù áp lực kiểm soát vẫn còn rất lớn, lượng phương tiện di chuyển cao, song các chốt chặn phát huy được vai trò đặc biệt quan trọng nơi tuyến đầu. Công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời hỗ trợ để tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tham gia tổ chốt chặn phòng chống dịch. Đồng thời nhấn mạnh:

Lực lượng Công an và các ngành liên quan cùng các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai quản lý nghiêm tại các chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT lần 2, tổ chức cao điểm đến ngày 5.9, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh thi tốt nghiệp và từng bước ngăn chặn dịch bệnh.

Các lực lượng cần xem xét điều kiện thực tế để phân ca, tăng cường đội ngũ kiểm soát cũng như đảm bảo các điều kiện cần thiết, khắc phục khó khăn để duy trì hiệu quả các chốt chặn trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ hơn 7 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phòng chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, tính từ ngày 29/7- 25/8/2020, Quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hơn 29,442,090,196 đồng.

Nhằm đảm bảo lâu dài cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, từ ngày 07/8-24/8/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ 7.181.211.000 đồng cho các địa phương, đơn vị; cụ thể, đã phân bổ 2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, hơn 1,2 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, hơn 660 triệu đồng cho Công an tỉnh, 40 triệu đồng cho Văn phòng Tỉnh ủy. Số tiền còn lại phân bổ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trong tỉnh. Ngoài tiền mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận và kịp thời phân bổ 4.600 bộ test xét nghiệm, 6.120 bộ quần áo bảo hộ, 200 máy đo thân nhiệt, 1.920 khẩu trang N95, 545 nghìn khẩu trang y tế, khẩu trang vải các loại cùng các loại nhu yếu phẩm, sinh phẩm… phục vụ công tác chống dịch cho các địa phương, đơn vị.

Thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với UBND tỉnh, Sở Tài chính có kế hoạch cân đối giữa nguồn tiền vận động và nguồn ngân sách để tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Nguồn: quangnam.gov.vn