Thông cáo báo chí số 86 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 18/8/2020, lần 1)

Sáng ngày 18/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 03 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể như sau:

Trường hợp 1

Thông tin chung: BỆNH NHÂN 981, Giới tính: Nữ, Năm sinh: 1988 , Hộ khẩu thường trú: khối Tân Thành, P.Cẩm An, Hội An, Quảng Nam; Chỗ ở hiện nay: thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam; Nghề nghiệp: Làm việc tại Bikini bottom (biển An Bàng, Hội An);

Thông tin dịch tễ:

Theo thông tin khai thác từ bệnh nhân:

BN sống cùng chồng N.T.C (1986), con gái N.N.L.C (2014) tại thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An;

Bắt đầu từ ngày 10/7/2020: BN nghỉ việc, không đi làm để đi chữa bệnh;

Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 16/7/2020: BN nhập viện mổ tay và điều trị tại phòng 303 Khoa ngoại thần kinh, BVĐK ĐN. Trong thời gian đó, có chồng nuôi và tiếp xúc với 4 người đến thăm gồm: N.T.T (1993, Tân Thành, Cẩm An), N.T.A.L(2004, Tân Thành, Cẩm An), V.T.D(Duy Vinh, Duy Xuyên), N.H.N – Đà Nẵng (đã lấy mẫu xét nghiệm tại ĐN);

Ngày 17/7/2020: BN xuất viện và được chồng đưa về nhà (bằng xe máy. Tại đây, BN chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và không đi đâu;

Từ 18/7/2020 -25/7/2020: BN ở tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với những người đến thăm gồm: mẹ T.T.L, dì họ T.T.L(cả 02 người Khối Tân Thành, Cẩm An), T.T.C, B.X.T( Tân Thành, Cẩm An), N.T.T.T, N.T.T, N.S.H, N.T.K(Thanh Nhứt, Cẩm Thanh), H.T.H, Đ.T.H, Đ.T.H, T.T.D, T.T.T.A, T.A.N (hàng xóm , thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh);

Ngày 26/7/2020: BN được chồng chở đi cắt chỉ vết mổ tại phòng tiểu phẫu – khoa cấp cứu BVĐK Hội An, có tiếp xúc với nhân viên y tế (không biết rõ ai);

Khoảng từ ngày 25/7/2020 đến 27/7/2020: BN có đến quán bún bà P.T.A (Tổ 1- Thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh) và tiếp xúc với bà A;

Ngày 01/8/2020: BN đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế;

Từ ngày 1/8/2020 đến 14/8/2020: Hàng ngày BN ở trong nhà và không đi ra khỏi nhà, không tiếp xúc với ai;

9h00 ngày 14/8/2020: BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại Trạm Y tế xã và cho kết quả (+) với SARS- COV2 ngày 17/8/2020.

Ngày 18/8/2020: BN được chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam, Hiện tại sức khỏe bình thường, không ho, không sốt.

Trường hợp 2

Thông tin chung: BỆNH NHÂN 982, Giới tính: Nam, Năm sinh: 1930, Địa chỉ: Thôn Quan Hiện, xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam. Nghề nghiệp:

Thông tin dịch tễ:

Theo lời khai của con bệnh nhân:

BN sống cùng vợ T.T.M(1936), sống gần gia đình con trai gồm: N.M(1970), T.T.H (1975), N.V.T(1997), N.T.T(2004), N.T.T(2011).

Từ ngày 17/07/2020 đến 20/07/2020: BN được cháu chở đến nhà y tá tư nhân (BN 520) để điều trị vết thương. Sau đó tự điều trị ở nhà, không đi đâu cả;

Từ ngày 20/7/2020 đến 30/07/2020: BN ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình;

Ngày 31/07/2020: Gia đình đưa BN đến Trạm Y tế khai báo khi y tá

tư nhân điều trị cho bệnh nhân được công bố là BN 520;

Ngày 01/08/2020: BN được đưa đi cách ly tập trung tại trường Đại học Nội vụ. Các thành viên trong gia đình được xác định F2 và cho cách ly tại nhà;

Ngày 02/08/2020: BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính vào ngày 04/08/2020;

Trong phòng BN tại khu cách ly có 01 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 03/08/2020, ngày 06/08/2020 có kết quả dương tính là BN 721;

Ngày 13/08/2020: BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 02 và cho kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 16/08/2020;

Ngày 18/8/2020: điều trị tại Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc BVĐKKV Quảng Nam; Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt.

Trường hợp 3

Thông tin chung: BỆNH NHÂN 983, Giới tính: Nữ, Năm sinh: 2005, Địa chỉ: Tổ 4, Kp Xuyên Đông, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Nghề nghiệp: Học sinh

Thông tin dịch tễ:

Theo thông tin khai thác từ BN:

BN là con của BN627 và BN626, cháu BN524.

Trước ngày 11/7/2020: BN sống ở địa phương và có phụ ba (BN627) bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng;

Từ 12h00- 14h00 ngày 12/7/2020: BN cùng ba (BN627) ra thăm bà nội BN524 nằm ở phòng 606, Khoa Thận – Tiết niệu tầng 6, BVĐK ĐN;

Từ ngày 13/7/2020 đến 29/7/2020: BN phụ bán hàng ăn sáng với mẹ (BN626) có tiếp xúc với nhiều người (không nhớ cụ thể từng người);

11h00 ngày 21/7/2020: BN đi xe đạp điện mang nhu yếu phẩm cho mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Bình An, Nam Phước, Duy Xuyên. 21h00 cùng ngày BN cùng ba đến bệnh viện Đa khoa Bình An thăm bà nội BN524;

Từ ngày 30/7/2020 đến 01/8/2020: cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai;

15h15 ngày 2/8/2020: Anh họ giúp BN đi khai báo y tế tại TYT Thị trấn Nam Phước;

15h30 ngày 03/8/2020: BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly trường THCS Phan Châu Trinh, Duy Châu và cho kết quả âm tính;

11h00 ngày 7/8/2020: chuyển xuống khu cách ly của TTYT Duy Xuyên;

Ngày 10/8/2020: BN được chuyển lên khu cách ly tập trung Trường THCS Lê Quang Sung;

Ngày 15/8/2020 : BN được lấy mẫu lần 2 cho kết quả (+) với SARS- COV2 ngày 17/8/2020.

Ngày 18/8/2020: điều trị tại Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc BVĐKKV Quảng Nam; Hiện tại sức khỏe bình thường, không ho, không sốt.

(Sẽ tiếp tục giám sát, điều tra bổ sung thêm thông tin lịch trình và các trường hợp về người tiếp xúc gần)

