Thông cáo báo chí số 83 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 15/8/2020 , như sau:

Tình hình dịch Covid–19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay

Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 62.618 mẫu xét nghiệm, trong đó: 95 mẫu dương tính (+), 53.595 mẫu âm tính (-), 8.928 mẫu đang chờ kết quả. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 7.234 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 3.100 người (số cách ly mới trong ngày: 208 người), kết thúc cách ly cho 4.134 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 444); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 743 người; trong đó: đang cách ly cho 249 người (số cách ly mới trong ngày: 10 người) và đã kết thúc cách ly cho 494 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 19); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 48.180 người; trong đó: đang cách ly cho 25.846 người (số cách ly mới trong ngày: 644 người) và đã kết thúc cách ly cho 22.334 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 4.756).

Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng

Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 55.144 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 88,1% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó: 90 mẫu dương tính (+), 46.126 mẫu âm tính (-), 8.928 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 8.489 mẫu xét nghiệm); Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 4.462; trong đó: đang cách ly tập trung cho 3.100 người (số cách ly mới trong ngày: 208 người), kết thúc cách ly cho 1.362 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 444); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 41.745 người; trong đó: đang cách ly cho 25.846 người (số cách ly mới trong ngày: 644 người) và đã kết thúc cách ly cho 15.899 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 4.756); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 535 người; trong đó: đang cách ly cho 249 người (số cách ly mới trong ngày: 10 người) và đã kết thúc cách ly cho 286 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 19);

* Số bệnh nhân COVID-19 được điều trị: 91 người; trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế: 05 ca mắc/03 chết, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam: 60 ca/0 chết và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam: 26 ca/0 chết (21 ca công bố tại Quảng Nam và 01 ca công bố tại TP Đà Nẵng); thở máy: 0 trường hợp, ra viện: 2 trường hợp (BN 716 và BN 719 được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương).

F1 của các ca dương tính công bố ngày 15/8/2020

BN 931 (Minh An – Hội An): có 09 trường hợp F1 và 21 trường hợp F2;

BN 932 (Minh An – Hội An): có 15 trường hợp F1 và 35 trường hợp F2;

BN 933 (Minh An – Hội An): có 06 trường hợp F1 và 19 trường hợp F2;

BN 934 (Tân An – Hội An): có 14 trường hợp F1 và 39 trường hợp F2.

Một số hoạt động khác trong ngày 15/8/2020: Cử 06 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định; Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên

địa bàn huyện Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. UBND tỉnh họp với các tiểu ban Cách ly, Điều trị, Giám sát và Hậu cần.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 4719 /UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, nội dung Công văn nêu: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về yêu cầu triển khai nhanh nhất việc tuyên truyền vận động để người dân có điện thoại, thông minh cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020; Công văn số 4610/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, tính đến ngày 13/8/2020, số lượng cài đặt Bluezone trên địa bàn tỉnh mới có 235.792 người, chiếm 15,76% dân số, chưa đạt mục tiêu đề ra

Để đảm bảo đến ngày 20/8/2020, tối thiểu có 60% người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone; UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh đang sử dụng; đồng thời, giải thích, vận động, hướng dẫn người thân trong gia đình, họ hàng, hàng xóm cùng cài đặt ứng dụng.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện yêu cầu, hướng dẫn những người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại của mình.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, Tổ “giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thông báo không tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 308/TB-UBND về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 8.2020. Theo Thông báo số 422/TB-UBND ngày 26.12.2019 về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân sẽ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8.2020, vào ngày 20/8/2020 (thứ Năm).

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hạn chế tập trung đông người, UBND tỉnh quyết định không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến công dân, các cơ quan, đơn vị liên quan được biết.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 307 /TB-UBND về việc Thông báo địa chỉ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam chân thành cảm ơn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đồng hành, chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang vào cuộc quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh, rất cần sự tiếp tục đồng hành, chung tay của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong thời gian đến. Thông tin tài trợ xin vui lòng liên hệ:

Cơ quan tiếp nhận: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

* Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, số tài khoản: 3713.0.1002234.00000, tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

* Tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật, tiền mặt: Phòng Tài vụ – Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: số 14, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 0235.3852553. Bà Trần Thị Hà – Phó Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0905.021.241

* Mọi thông tin chi tiết về tiếp nhận ủng hộ xin liên hệ: Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 0914.026.151; bà Lê Thị Như Thủy, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 0235.3852556 hoặc 0905.205.123, địa chỉ email: thuymtqnam@gmail.com.

Kết quả xác minh 04 trường hợp dương tính Covid-19 tại Quảng Nam ngày 15.8.2020

Chiều ngày 15/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 04 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về các ca bệnh tại Quảng Nam như sau:

Trường hợp 1

Thông tin chung: BỆNH NHÂN 931 , Giới tính: Nam, Năm sinh: 1954, Địa chỉ: Ngô Quyền, phường Minh An, thành phố Hội An; Nghề nghiệp: lớn tuổi, ở với con cháu.

Thông tin dịch tễ

BN hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm con trai: P.T (1984), cháu nội: P.M.H (2006, ca nghi nhiễm), con dâu: H.T.Q (1985, ca nghi nhiễm);

Từ ngày 23/4/2020 đến 13/5/2020: BN nhập viện điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, BVĐK ĐN;

Ngày 29/5/2020: BN đến khám tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;

Từ đầu tháng 7/2020 đến 14/8/2020: BN buổi sáng có đạp xe tập thể dục, sau đó ở nhà giữ cháu ngoại P.V.L (2013), P.V.T (2015) , chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và một số người đến thăm: P.T.T (1993, Nguyễn Hoàng – An Hội), P.V.Q (1989, Nguyễn Hoàng – An Hội), N.T.L.E (1953, Lưu Quý Kỳ – An Hội), N.L ( 1947, Ngô Quyền – An Hội), V.V.T (1977, Nguyễn Hoàng – An Hội), N.C ( 1965, Nguyễn Hoàng – An Hội), Đ.V.T ( 1980, Nguyễn Hoàng – An Hội);

Từ 31/7/2020: BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội – Minh An

Ngày 10/8/2020: BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14/8/2020.

Ngày 15/8/2020: BN được chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tiền sử mổ tim 5/2020, ung thư đại tràng di căn phổi

Trường hợp 2

Thông tin chung: BỆNH NHÂN 932 ,Giới tính: Nam, Năm sinh: 2006, Địa chỉ: Ngô Quyền, phường Minh An, Tp Hội An, Quảng Nam; Nghề nghiệp: Học sinh;

Thông tin dịch tễ

Bệnh nhân hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm bố: P.T (1984) , mẹ: H.T.Q (1984, ca nghi nhiễm), ông nội: P.C (1954, ca bệnh).

Từ ngày 15/7/2020 đến 25/7/2020: BN có chơi bóng đá (1 buổi tối) tại sân bóng đá Thủy Lợi cùng nhóm bạn: N.S (2005, Nguyễn Hoàng- An Hội), T.T.M ( 1969,Nguyễn Hoàng- An Hội) – mẹ S; H.T.Đ ( 1988, Lưu Quý Kỳ- An Hội)- chị S , T.V.T ( 2006, Ngô Quyền – An Hội), T.M.P ( 2005, Ngô Quyền – An Hội), L.T.H ( 2007,Châu Thượng Văn – An Hội), T.T ( 2003, Nguyễn Hoàng – An Hội), P.C ( 2001, Lưu Quý Kỳ -An Hội), T.V.H.H ( đ/c: Ngô Quyền -An Hội), T.D.K (2005, Nguyễn Hoàng -An Hội), N.V.H ( 2007, Nguyễn Hoàng- An Hội), Đ.T.L (2005, Nguyễn Phúc Tần – An Hội), P.V.T.H (2005), N.Q.G.T ( 2009,Lưu Quý Kỳ), T.V.G.B ( 2009, KPT An Hội – Minh An;

Từ ngày 31/7/2020: BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội, Minh An, Hội An;

Từ ngày 31/7/2020 đến 13/8/2020: BN mỗi ngày gặp bạn bè khoảng từ 13h-17h;

Ngày 10/8/2020: BN buổi sáng đi bộ tập thể dục với bố khu vực gần nhà;

Ngày 12/8/2020 : BN buổi chiều đi bộ tập thể dục với bạn gồm: N.V.H (2007), Đ.T.L (2005), P.V.T.H (2005), đều thuộc khu PT An Hội – Minh An;

Ngày 10/8/2020: BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14/8/2020;

Ngày 15/8/2020: BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam). Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trường hợp 3

Thông tin chung: BỆNH NHÂN 933 , Giới tính: Nữ, Năm sinh: 1985, Địa chỉ: Ngô Quyền, phường Minh An , Tp Hội An, Quảng Nam, Nghề nghiệp: Buôn bán (đã nghỉ bán từ 25/7).

Thông tin dịch tễ

Bệnh nhân hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm bố chồng: P.C (1954, BN dương tính), con P.M.H (2006, ca nghi nhiễm), chồng: P.T (1984).

Cuối tháng 6: BN có ra chăm cô P.T.T (Bến Trễ – Cẩm Hà) tại khoa Ngoại Thần Kinh, BVĐK ĐN 2 lần (không nhớ rõ ngày), mỗi lần một ngày đêm;

Ngày 24/7/2020: BN cùng chồng ra BVĐK ĐN thăm bệnh nhưng đến cổng thì không vào được (do không có thẻ thăm bệnh), trong suốt quá trình có đeo khẩu trang. Buổi tối BN có bán hàng tại khu chợ đêm Nguyễn Hoàng (đeo khẩu trang).

Từ ngày 25/7/2020 đến 31/7/2020: BN ở nhà, không buôn bán, có đi chợ Cẩm Phô (chợ Viên Giác) 2 – 3 ngày/lần (tầm 9-10h), khi đi có đeo khẩu trang;

Từ ngày 31/7/2020: BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội, Minh An, Hội An;

Từ ngày 31/7/2020 đến ngày 14/8/2020: BN ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, buổi tối thỉnh thoảng có đạp xe đạp tập thể dục (có đeo khẩu trang), có đến nhà và nói chuyện cùng vài người bạn : P.T.L (1984, Nguyễn Hoàng, An Hội), P.T.T.T (2005, Nguyễn Hoàng, An Hội), P.T.T.T (2001, Nguyễn Hoàng, An Hội), Đ.T.A (1984, Ngô Quyền, An Hội), N.V.T (1983, Ngô Quyền, An Hội);

Ngày 10/8/2020: BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14/8/2020;

Ngày 15/8/2020: BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam); Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trường hợp 4

Thông tin chung: BỆNH NHÂN 934, Giới tính: Nữ, Sinh năm: 1985 Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, khối Tân Lập, Tân An, TP.Hội An, Quảng Nam; Nghề nghiệp: Giáo viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung;

Thông tin dịch tễ:

Theo thông tin bệnh nhân cung cấp:

Bệnh nhân là con của BN 774, mẹ của BN 842. BN sống cùng gia đình tại nhà riêng đường Phan Đăng Lưu, Hội An gồm chồng N.T.P(1985) và con là BN 842;

Từ ngày 17/7/2002 đến 21/7/2020: BN chủ yếu di chuyển từ nhà riêng đến nơi làm việc là Trường Cao đẳng Điện lực Miền trung và chăm sóc mẹ tại phòng 718, Khoa Nội Thần Kinh – Huyết học, BVĐK ĐN;

Tại nơi làm việc, BN chung phòng với 04 đồng nghiệp gồm N.T.X (Cẩm Hà), A.T.H ( Tân An), L.T.O ( Tân An) và L.T.M.L (Cẩm Hà), phòng làm rộng 35m2, mỗi người ngồi cách nhau khoảng 2m, ít nói chuyện (do bận nhiều việc). Ngoài ra, còn tiếp xúc với 03 đồng nghiệp khác là N.T.T.H (Cẩm Châu), L.T.K.N (Cẩm Thanh), V.T.S (Duy Xuyên), chị M.T.K.L (Cẩm Hà).

Ngày 22/7/2020: BN làm lễ tân tại Hội thảo của trường, không đeo khẩu trang (khoảng 30 phút: từ 7h30 đến 8h), không nói chuyện với ai. Những người cùng làm lễ tân hôm đó là: L.T.O (Tân An), A.T.H (Tân An), N

(Cẩm Thanh);

Ngày 23/7/202 : BN đưa BN 774 xuất viện, về nhà tại Phạm Ngọc Thạch, Tân An, Hội An; buổi tối vào phòng riêng BN 774 nói chuyện lâu;

Sáng ngày 24/7/2020: BN ra làm thủ tục xuất viện cho BN 774 tại BVĐK (chồng đưa đi bằng ô tô, xong việc đi về bằng xe máy, xe gửi tại bãi xe bệnh viện), trưa ăn cơm tại nhà Phạm Ngọc Thạch, Tân An, Hội An có bố N.Q, mẹ (BN 774), anh trai N.T.H, chị dâu T.T.T.D, cháu N.T.K và con là BN 842. Lúc 17h cùng ngày, BN đưa con đi học bóng rổ tại trường Lương Thế Vinh rồi về nhà;

Ngày 25/7/2020: BN buổi sáng ở nhà; 15h chiều cùng ngày, BN đến lưu trú tại Ann Reatreat, Thoại Ngọc Hầu cùng với 3 gia đình bạn, ở cùng phòng với 03 người: T.H (Cẩm Châu), K.N (Cẩm Thanh), T.S (Duy Xuyên) (tất cả đã được cách tập trung). Buổi tối, cả nhóm ăn tối tại nhà hàng Sea Village – biển An Bàng.

Ngày 26/7/2020: BN ăn sáng tại nhà hàng khu Ann Reatreat, 10h BN rời khách sạn về nhà, mệt mỏi, không khỏe, sốt 39oC. Sau đó BN chỉ ở nhà không đi đâu;

Sáng 27/7/2020: BN đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Tân An;

Sáng 29/7/2020: BN đến khám, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hội An (chụp phim phổi, xét nghiệm máu…) rồi về nhà;

Từ ngày 01/8/2020 đến 06/8/2020: BN tự cách ly tại nhà;

Ngày 07/8/2020: BN được lấy mẫu lần 1 và cách ly tập trung tại Trường Điện, ngày 09/7/2020 có kết quả âm tính;

Ngày 12/8/2020: BN được lấy mẫu lần 2, ngày 14/8: có kết quả dương tính;

Ngày 15/8/2020: BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam); Hiện tại sức khỏe bình thường, ho nhẹ, không sốt.

