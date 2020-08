Thông cáo báo chí số 66 về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 03/8/2020, như sau:

1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

1.1. Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 10.607 mẫu xét nghiệm, trong đó: 45 mẫu dương tính (+), 10.360 mẫu âm tính (-), 202 mẫu đang chờ kết quả.

* Về cách ly y tế:

– Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 4.606 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.831 người (số cách ly mới trong ngày: 265 người), kết thúc cách ly cho 2.775 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 1);

– Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 440 người; trong đó: đang cách ly cho 223 người (số cách ly mới trong ngày: 07 người) và đã kết thúc cách ly cho 217 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 4);

– Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 27.027 người; trong đó: đang cách ly cho 20.534 người (số cách ly mới trong ngày: 1.240 người) và đã kết thúc cách ly cho 6.493 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0).

1.2. Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng)

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 3.133 mẫu xét nghiệm, trong đó: 40 mẫu dương tính (+), 2.891 mẫu âm tính (-), 202 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 436 mẫu xét nghiệm);

– Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 1.834; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.831 người (số cách ly mới trong ngày: 265 người), kết thúc cách ly cho 03 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 01);

– Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 232 người; trong đó: đang cách ly cho 222 người (số cách ly mới trong ngày: 07 người) và đã kết thúc cách ly cho 10 người;

– Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 20.592 người; trong đó: đang cách ly cho 20.534 người (số cách ly mới trong ngày: 1.240 người) và đã kết thúc cách ly cho 58 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0).

1.3. Liên quan đến các ca dương tính từ ngày 25/7/2020 đến nay

TT Ca dương tính Số cách ly Số mẫu xét nghiệm Số kết quả (+) Số kết quả (-) Chưa có kết quả 1 BN 523 (Hà Lam – Thăng Bình 11 11 5 6 0 2 BN 523 (Hà Lam – Thăng Bình) 3 BN 524 (Nam Phước – DX) 12 10 2 8 0 4 BN 525 (Nam Phước – DX) 8 8 0 8 0 5 BN 526 (Nam Phước – DX) 8 8 0 8 0 6 BN 547 (Cẩm An – Hội An) 45 45 1 38 6 7 BN 548 (Cẩm An – Hội An) 4 4 1 3 0 8 BN 549 (Sơn Phong – Hội An) 2 2 0 2 0 9 BN 550 (Sơn Phong – Hội An) 1 1 0 1 0 10 BN 551 (Sơn Phong – Hội An) 4 4 0 0 4 11 BN 561 (Đông Phú – Quế Sơn) 30 30 0 0 30 12 BN 562 (Điện Trung – Điện Bàn) 13 13 0 0 13 13 BN 563 ( Điện Thọ – Điện Bàn) 15 15 0 0 15 14 BN 564 (Hà Lam – Thăng Bình) 50 50 0 26 24 15 BN 565 (Đại Chánh – Đại Lộc) 14 14 0 4 10 18 BN 591 (Duy Phước – Duy Xuyên) 7 7 0 0 7 19 BN 592 (Duy Trung – Duy Xuyên) 4 4 0 0 4 20 BN 593 (Cẩm An – Hội An) 26 26 0 0 26 21 BN 594 (Cẩm Kim – Hội An) 20 20 0 0 20 22 BN 596 (Bình Trung – Thăng Bình) 17 7 0 0 7 23 BN 597 (Hà Lam – Thăng Bình) 3 3 0 0 3

1.4. Một số hoạt động khác trong ngày 03/8/2020

– Bộ Y tế làm việc với BCĐ phòng chống dịch tỉnh;

– Cử 02 đoàn giám sát, điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;

– Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên địa bàn huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

2. Công điện khẩn của UNBND tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có Công điện khẩn số 03 /CĐ-UBND gởi Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, xin trich nguyên văn nội dung Công điện:

“Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và để tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung công việc sau đây:

1. Chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình quản lý theo đúng tinh thần Quyết định số 44/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (có thể là trường trung học cơ sở, trường tiểu học) để đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện cách ly tập trung bắt buộc, tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với trường hợp F1 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2981-CV/TU ngày 27/7/2020; Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid- 19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Quản lý chặt người từ vùng dịch về địa phương theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh (Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 31/7/2020, Công điện số 1196/CĐ-BYT ngày 01/8/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Công văn số 4367/UBND-KGVX ngày 31/7/2020, Công văn số 4386/UBND-KGVX ngày 01/8/2020, Thông báo số 288/TB-UBND ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh). Kiên trì vận động, kêu gọi người dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

3. Khẩn trương thành lập ngay các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn mình quản lý (mỗi tổ gồm 2-3 người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại địa phương; mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công cụ thể đến từng thành viên). Nhiệm vụ của các tổ này là hằng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm: (1) nhắc nhở, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực các biện pháp phòng, chống dịch như: giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…; khuyến cáo bà con nhân dân không ra ngoài nếu không có lý do cần thiết; (2) hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc Covid-19 tại từng hộ gia đình (những người có biểu hiện sốt; ho; đau họng; đau ngực – khó thở; ốm mệt…).

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thành lập và tổ chức triển khai hoạt động của các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/8/2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và trước ngày 07/8/2020 đối với các huyện, thành phố còn lại. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương thực hiện./.”

2. Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

trên địa bàn thành phố Hội An

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định tại các văn bản của trung ương và địa phương, ngày 02/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2096/QĐ-UBND Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 03/8/2020, cụ thể như sau:

– Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thành phố Hội An.

– Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An – khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 145 hộ, 764 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông Bắc giáp đường Lạc Long Quân; Đông Nam giáp đường Mai An Tiêm, Tây Nam giáp đường bê tông ven sông Đế Võng và Tây Bắc giáp đường quy hoạch khu dân cu Tân Thịnh – Tân Mỹ.

– Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hội An triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực khối phố Tân Mỹ (cũ) tại các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả; Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để Ủy ban nhân dân thành phố Hội An triển khai công tác phòng, chống dịch.

– UBND thành phố Hội An: Chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng; Chỉ đạo Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân phường Cẩm An thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong khối phố Tân Mỹ (cũ); Báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Làm việc cụ thể với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực

phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm

cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.

3. Hỗ trợ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho thị xã Điện Bàn

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 4412 /UBND-KGVX về việc hỗ trợ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho thị xã Điện Bàn. Theo đó:

Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn theo đúng tinh thần Quyết định số 44/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 (có thể là trường trung học cơ sở, trường tiểu học) và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các thông báo số: 273/TB-UBND ngày 27/7/2020 và 282/TB-UBND ngày 30/7/2020 để đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trường hợp quá khó khăn trong thành lập các khu cách ly tập trung thì chủ động là việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Hội An để thống nhất việc bố trí cách ly tập trung đối với đối tượng F1 của thị xã Điện Bàn tại cơ sở cách ly của tỉnh và cơ sở cách ly tập trung tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; thực hiện cách ly tập trung bắt buộc, tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà đối với đối tượng F1.

4. Thay đổi phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng trong thời

gian phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân, ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4406 /UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội gian phòng, chống dịch Covid-19, theo đó:

– Thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cả 02 tháng (tháng 8/2020 và tháng 9/2020); thời điểm chi trả từ ngày 10/8/2020 đến ngày 25/9/2020, cụ thể như sau:

+ Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An: Tổ chức chi trả trực tiếp tại nhà đối với tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Đối với các huyện, thành phố còn lại tổ chức chi trả theo hai hình thức: Chi trả tập trung theo đơn vị quản lý hành chính của từng xã, phường, thị trấn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chi trả tại nhà trong trường hợp Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh công bố cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

– Giao Bưu điện tỉnh xây dựng phương án cụ thể, làm việc với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất triển khai thực hiện chi trả theo hình thức nêu trên đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Trong quá trình chi trả tận nhà, Bưu điện tỉnh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch sau: Nhân viên chi trả phải đảm bảo không liên quan đến các yếu tố dịch tể; Đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra thân nhiệt ít nhất 02 lần/ngày trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả; Thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh thực hiện phương án chi trả tận nhà nêu trên.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, khu dân cư, khối phố, tổ dân phố phối hợp tạo điều kiện để nhân viên Bưu điện tỉnh đến tận nhà chi trả cho đối tượng; phổ biến rộng rãi để nhân dân biết về việc chi trả tận nhà để tránh việc tập trung đông người tại một địa điểm chi trả.

– Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh chi trả kịp thời cho đối tượng

5. Thông tin về các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 02/8/2020

Chiều ngày 03/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 06 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo thông tin

cụ thể như sau:

5.1. Thông tin về các ca bệnh

1) Ca bệnh 622

* Thông tin chung: Họ và tên: L.T.N.D., giới tính: Nữ, tuổi: 39, địa chỉ: Lãnh Thượng 2 – thị trấn Đông Phú – huyện Quế Sơn – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ:

– Ngày 24/7/2020: đón xe buýt Quế Sơn – Đà Nẵng (Số xe không rõ) ra bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng vào lúc 11h00, đến phòng 612 Khoa Thận Nội Tiết thăm chị T.T.T.V Ở lại một đêm trong bệnh viện cùng với con của chị V. là T.C.H, trường hợp ở trong bệnh viện không đi đâu;

– Ngày 25/7/2020: lúc 16h45, đi bộ ra cổng Bệnh viện Đà Nẵng đón xe buýt Quế Sơn – Đà Nẵng (không rõ biển số xe), trên xe đông người (có đeo khẩu trang), về đến bùng binh ngã ba thị trấn Đông Phú được chồng là T.N.C chở về thẳng nhà bằng xe máy, về nhà chị tiếp xúc với con là T.M.T và T.T.N.A;

– Ngày 26/7/2020: khoảng 07h30, đi chợ Đông Phú (không nhớ đã gặp ai và mua tại chổ nào) có đeo khẩu trang;

– Ngày 27/7/2020: khai báo y tế và được cách ly tại nhà;

– Từ ngày 26/7/2020 – 31/7/2020: ở nhà có bán quán ăn nhưng không tham gia bán quán và không tiếp xúc với những người đến ăn trong quán, việc bán quán ăn là do chồng và người giúp việc đảm nhiệm;

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

– Ngày 31/7/2020: 18h30 phút được đưa đến khu cách ly tập trung Thao trường 3 trong 1 xã quế Mỹ.

– Ngày 04/8/2020: sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị.

2) Ca bệnh 623

* Thông tin chung: Họ và tên: H.T.C., giới tính: Nữ, tuổi: 83, địa chỉ: khối Quảng Hậu – phường Điện Nam Trung – Thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam

* Thông tin dịch tễ

Từ đầu tháng 07 đến nay không có đi bệnh viện hay ra Đà Nẵng.

– Ngày 27/07/2020: khoảng lúc 08 giờ sáng, thấy mệt được cháu chở đến Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức khám (BN433 điều trị tại Bệnh viện này từ ngày 25/7 – 27/7/2020). Bác sĩ chẩn đoán thiếu máu đề nghị nhập viện, tuy nhiên không nhập viện và về lại nhà tại khối Quảng Hậu;

– Chiều 27/07/2020: có dấu hiệu mệt, sốt nên người thân thuê xe dịch vụ tại địa phương chở đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (BN524 điều trị tại BV này từ 25/7 – 29/7/2020). Sau đó được chuyển lên khoa Nội A;

– Tối ngày 27/07/2020 lúc 23 giờ: được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực – chống độc;

Từ đó đến nay chỉ ở tại bệnh viện, không về nhà. Chỉ có cháu đến chăm rồi về và vợ chồng 2 em chú bác đến thăm;

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

– Ngày 27/07/2020: khoảng lúc 08 giờ sáng, đến Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức khám;

– Chiều 27/07/2020: đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, sau đó được chuyển lên khoa Nội A;-

– Tối ngày 27/07/2020 lúc 23 giờ: được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực – chống độc – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam;

– Ngày 01/08/2020: được Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm;

– Tối 02/08/2020: bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

3) Ca bệnh 624

* Thông tin chung: Họ và tên: T.T.M., giới tính: Nữ, tuổi: 69, địa chỉ: khối Thịnh Mỹ – phường Cẩm An – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 07/7/2020 – 24/7/2020: nhập viện điều trị tại phòng 607 khoa Nội – Thận – Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;

– Ngày 25/7/2020: xuất viện và được đưa về nhà bằng xe bệnh viện;

– Bệnh nhân yếu liệt nằm một chỗ được con cái chăm nuôi, có tiếp xúc với người đến thăm (hiện tại đã được cách ly);

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

– Ngày 01/8/2020: được TTYT Hội An lấy mẫu xét nghiệm

– Ngày 04/8/2020: Sẽ được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị.

– Tình trạng bệnh nhân: không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

4) Ca bệnh 625

* Thông tin chung: Họ và tên: T.T.K.Y., giới tính: Nữ, tuổi: 51, địa chỉ: khối Thịnh Mỹ – phường Cẩm An – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Là vợ của BN 547

– Đầu tháng 7/2020: được người em dâu (bà L.T.N) đưa ra thăm mẹ chồng tại phòng 607 khoa Nội – Thận – Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau đó được em dâu đưa về nhà bằng xe máy;

– Ngày 22/7/2020: đi chợ Cửa Đại (chợ Cẩm An cũ) từ 6h30-7h00, ghé hàng cá, hàng rau;

– Chiều 22/7/2020: có đến nhà cô M. (ven sông), nhà anh H., nhà vợ chồng chú G., cô N.;

– Ngày 23/7 – 25/7/2020: ở nhà chăm sóc mẹ chồng;

– Từ 26/7- 28/7/2020: ở nhà lo đám tang, trong đó bệnh nhân có tiếp xúc ông C. (Tân Hiệp), ông C. (Cẩm Thanh-52 tuổi), ông C. (nhỏ) (Cẩm Thanh), bà T., cô N. (trước nhà), vợ chồng ông Đ. (Cửa Đại), vợ chồng bà Y. (Bình Tú – Thăng Bình), mua đồ ở tạp hóa cô Đ., cô P. (đối diện trường TH Cẩm An 1), tạp hóa cô H. (Cẩm Châu)

– Ngày 29/7/2020: đi chợ Cẩm Châu (chợ Bà Lê);

– Ngày 30/7/2020: đi chợ Cẩm Châu, sau đó có ghé quầy thuốc bên tay phải chợ (có đeo khẩu trang);

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

– Ngày 31/7/2020: được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi – Tp Hội An;

– Ngày 04/8/2020: Sẽ được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị;

– Tình hình bệnh nhân: không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đau dạ dày, rối loạn tiền đình.

5) Ca bệnh 626

* Thông tin chung: Họ và tên: H.T.C., giới tính: Nữ, 38 tuổi, địa chỉ: Khối phố Xuyên Đông (Đình An cũ) – thị trấn Nam Phước – huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

Là con dâu của BN524

– Ngày 18/7/2020 – 19/7/2020: vào chăm mẹ chồng là BN 524 tại Bệnh viện Bình An – TT Nam Phước,

– 14h00 ngày 19/7/2020: về lại nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm;

– Ngày 20/7/2020:

+ Từ 5h00 đến 9h00: bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11h00 đi chợ Cầu Mống, Điện Bàn mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà.

+ 13h15: đến Khoa Nội tầng 5 (P505) – Bệnh viên Đa khoa Bình An – TT Nam Phước để nuôi mẹ chồng là BN 524, tai đây có tiếp xúc với vợ chồng cô T. ở địa chỉ Khối phố Mỹ Hạt – TT Nam Phước và 02 người khác đến thăm (không nhớ rõ tên gì, ở đâu).

– 14h00 ngày 21/7/2020: về nhà, có tiếp xúc với hàng xóm (không nhớ rõ đã gặp những ai), sau đó ở tại nhà và không đi đâu.

– Ngày 22-29/7/2020: 05h00 đến 09h00 bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc), đến khoảng 11h00 đi chợ Cầu Mống, Điện Bàn mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà.

– Riêng Ngày 25/7/2020: lúc 13h00 có chị H.T.N ở Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đến thăm khoảng 30 phút;

– Ngày 30/7/2020: cách ly tại nhà.

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

– Ngày 31/7/2020: được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn – Duy Xuyên, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm;

– Tối ngày 02/8/2020: được đưa về cách ly tại TTYT Duy Xuyên;

– Ngày 04/8/2020: Sẽ được chuyển đến Bệnh viên Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị;

Tình trạng hiện tại: không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

6) Ca bệnh 627

* Thông tin chung: Họ và tên: V.C.N., giới tính: Nam, 46 tuổi, địa chỉ: Khối phố Xuyên Đông (Đình An cũ) – thị trấn Nam Phước – huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

Là con BN 524

– 12h00 Ngày 12/7/2020: ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm mẹ là BN524 nằm ở Khoa Thận – Tiết niệu tầng 6 (P606). Khoảng 10 phút thì về nhà, buổi chiều ở tại nhà, đến 20h00 đi chợ Nam Phước mua rau củ và sau đó về nhà (có tiếp xúc một số người);

– Ngày 13-16/7/2020: từ 6h00 đến 12h00 bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng rồi sau đó về nhà, buổi chiều ở tại nhà, khoảng 20h00 đi chợ Nam Phước mua rau củ để bán chợ vào ngày mai;

– 07h00 Ngày 17/7/2020: đến nhà thăm mẹ là BN524 và về lúc 08h00, sau đó có đến chợ Nam Phước để lấy hàng từ của hàng rau củ để bán ngày mai và về lại nhà cùng với vợ (H.T.C.) và hai người con (V.T.T.N., V.T.T.A.)

– Ngày 18-21/7/2020: thực hiện công việc thường ngày, từ 6h00 đến 12h00 bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, buổi chiều ở tại nhà, 20h00 đi chợ Nam Phước mua rau củ;

– Lúc 21h00 Ngày 21/7/2020: cùng với 2 con gái T.A. và T.N có đến Bệnh viện Bình An – Thị trấn Nam Phước để thăm mẹ là BN524, sau đó về lại nhà.

– Ngày 22-28/7/2020: thực hiện công việc thường ngày;

– Sáng ngày 29/7/2020: 16h00 ra thăm mẹ là BN524 tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, đến 16h30 thì về nhà;

– Ngày 30/7/2020: 15h00 đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TT Nam Phước, Duy xuyên;

* Quá trình bệnh nhân đến khám vào viện

– Tối ngày 30/7/2020 đến 17h00 ngày 31/7/2020: tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm.

– Tối ngày 02/8/2020: được đưa về cách ly tại TTYT Duy Xuyên.

– Ngày 04/8/2020: Sẽ được chuyển đến Bệnh viên Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị.

Tình trạng hiện tại: không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

6.2. Các biện pháp đã triển khai

– Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi nhiễm dương tính với SAR-CoV-2 (+), BCĐ đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách2 ly; gửi mẫu xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định;

– Thực hiện cách ly nghiêm ngặt trường hợp (+) SARS-CoV-2 tại cơ sở điều trị, cách ly điều trị theo đúng quy định;

– Tổ chức điều tra tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định;

– Cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu;

Ban Chỉ đạo thông báo lịch trình của trường hợp dương tính (+) trên cho các cấp, chính quyền và cộng đồng dân cư được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

