Thông cáo báo chí số 63 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 31/7/2020, như sau:

1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

1.1. Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 9.019 mẫu xét nghiệm, trong đó: 20 mẫu dương tính (+), 8.739 mẫu âm tính (-), 260 mẫu đang chờ kết quả.

* Về cách ly y tế:

– Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 3.717 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.256 người (số cách ly mới trong ngày: 173 người), kết thúc cách ly cho 2.461 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 0);

– Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 350 người; trong đó: đang cách ly cho 137 người (số cách ly mới trong ngày: 43 người) và đã kết thúc cách ly cho 213 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0);

– Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 18.620 người; trong đó: đang cách ly cho 12.139 người (số cách ly mới trong ngày: 4.924 người) và đã kết thúc cách ly cho 6.481 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 16).

1.2. Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng)

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 1.546 mẫu xét nghiệm, trong đó: 15 mẫu dương tính (+), 1.271 mẫu âm tính (-), 539 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 173 mẫu xét nghiệm);

– Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 945 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 717 người (số cách ly mới trong ngày: 206 người), kết thúc cách ly cho 228 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 0);

– Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 143 người; trong đó: đang cách ly cho 133 người (số cách ly mới trong ngày: 43 người) và đã kết thúc cách ly cho 10 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0);

– Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 12.185 người; trong đó: đang cách ly cho 12.139 người (số cách ly mới trong ngày: 5.050 người) và đã kết thúc cách ly cho 46 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 16).

1.3. Liên quan đến các ca dương tính tại Quảng Nam từ ngày 25/7/2020 đến nay

TT Ca dương tính Số người cách ly Số mẫu xét nghiệm Số kết quả (+) Số kết quả (-) Chưa có kết quả 1 BN 432 (Đại Lộc) 41 41 0 41 0 2 BN 433 (Điện Thọ – Điện Bàn) 38 38 2 11 25 3 BN 460 (Đại Nghĩa – Đại Lộc) 22 22 0 0 22 4 BN 461 (Sơn Phong – Hội An) 46 46 0 0 46 5 BN nam 462 (Minh An – Hội An) 8 8 0 0 8 6 BN 463 (Cẩm Nam – Hội An) 22 22 0 0 22 7 BN 464 (Minh An – Hội An) 1 1 0 0 1

1.4. Một số hoạt động khác trong ngày 31/7/2020

– Cử 02 đoàn giám sát, điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;

– Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên

địa bàn huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

2. Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình tỉnh Quảng Nam bắt đầu 0h ngày 01/8/2020 đến 0h ngày 15/8/2020, với các nội dung như sau:

tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung cụ thể như sau:

– Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn…Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

– Nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…); chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ… được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp; Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động; Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng ngay hoạt động.

– Tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo; các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch, bãi tắm biển.

– Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (trừ các trường hợp vì lý do công vụ; xe chở người cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia, xe chuyên chở hàng hóa tại Điểm 2, Mục I, Quyết định này). Hạn chế đến mức tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.

– Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức

3. Tình hình thị trường tỉnh Quảng Nam

Qua nắm tình hình thực tế tại các huyện, thị xã, thành phố hiện nay trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng người dân mua tích trữ những mặt hàng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; Tình hình cung cầu thị trường bình ổn, nhu yếu phẩm đảm bảo đáp ứng tốt cho người dân.

* Tại chợ Hội An:

– Lượng khách đi mua sắm tại chợ ổn định diễn ra bình thường, ngành hàng vải, giày dép, may mặc hầu như không kinh doanh. Hàng hóa nhu yếu phẩm dồi dào, không thiếu hàng, không xảy ra tình trạng khan hiếm. Mặt hàng thủy hải sản; mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm vẫn giữ ở mức bình thường, không tăng giá; thịt heo dồi dào không có tình trạng khan hiếm.

– Giá gạo dao động từ mức 13.000đ/kg; thịt heo ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 150.000đ/kg đến 160.000đ/kg.

* Tại chợ Tam Kỳ:

– Hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ diễn ra bình thường, lượng khách đi mua sắm tại chợ bình thường.

– Giá cả mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm, rau củ quả vẫn giữ ở mức bình thường, không tăng giá.

– Giá gạo dao động từ mức 13.000đ/kg; thịt heo ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 140.000đ/kg đến 160.000đ/kg; thịt bò đùi 270.000đ/kg.

* Tại Chợ Vĩnh Điện:

– Tình hình kinh doanh buôn bán tại chợ diễn ra bình thường.

– Mặt hàng rau củ quả, lương thực, thực phẩm, thủy hải sản dồi dào,

nguồn cung cấp hàng đảm bảo không có hiện tượng thiếu hàng.

– Thịt ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 150.000đ/kg đến 160.000đ/kg. Gạo vẫn dao động ở mức 12.000 đồng/kg.

* Tại Chợ Ái nghĩa:

– Tình hình kinh doanh buôn bán diễn ra bình thường không có hiện tượng đổ xô đi mua hàng. Các quầy tại lồng chợ chính, quầy ăn uống, giải khát nghỉ bán, còn các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh buôn bán bình thường.

– Có 02 tiểu thương có chồng đi đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới Foryou Đà Nẵng, Ban quản lý Chợ Ái nghĩa, huyện Đại Lộc đã đóng quầy kinh doanh của 02 tiểu thương này và buộc cách ly tại nhà.

– Mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm; thủy hải sản vẫn giữ ở mức bình thường, giá cả có tăng nhưng không đáng kể (thịt heo: 140.000đ/kg, trứng tăng 4.000đ/kg, mì tôm tăng 3.000đ/thùng).

* Tại Chợ Nam Phước:

– Là chợ đầu mối về nông sản nên lượng hàng rau củ quả về tại chợ đang có xu hướng giảm do hạn chế giao thông. Khách đến chợ và sức mua có giảm hơn nữa so với vài ngày trước đây.

– Mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm; thủy hải sản vẫn giữ ở mức bình thường, không tăng giá. Không xảy ra hiện tượng đổ xô mua hàng hóa tích trữ, lương thực.

– Thịt ba chỉ và thịt mông dao động ở mức 145.000đ/kg đến 150.000đ/kg. Gạo thơm vẫn dao động ở mức 14.000 đồng/kg, Gạo thường vẫn dao động ở mức 12.000đ/kg.

* Siêu thị Co.op Mart Tam Kỳ:

– Tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay tại Siêu thị Coop mart Tam Kỳ diễn ra bình thường, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng lương thực, thực phẩm dự trữ.

– Hàng hóa kinh doanh tại siêu thị phong phú đa dạng và dồi dào. Nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo. Doanh thu siêu thị hiện nay khoảng 500 – 600 triệu/ngày.

* Các chợ tại các huyện miền núi:

– Hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ của các huyện miền núi diễn ra bình thường, lượng khách đi mua sắm tại chợ bình thường không xảy ra tình trạng mua hàng tích trữ lương thực, thực phẩm.

– Giá cả mặt hàng mỳ bún; rau củ quả; lương thực, thực phẩm, rau củ quả vẫn giữ ở mức bình thường, ổn định. Ngoài ra, chỉ có thịt heo, rau củ quả có tăng nhẹ vài ngàn đồng.

– Hiện nay, các xe giao hàng lương thực, thực phẩm từ đồng bằng lên các huyện miền núi bị hạn chế do các trạm chốt chặn tại các địa phương không cho các xe này lưu thông.

4. Thông tin về xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện tinh thần Chỉ thị 16 củaThủ tướng Chính phủ và Công văn số 1907 /UBND-KGVX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong ngày 31/7/2020, Công an các đơn vị, địa phương đã lập biên bản xử lý 02 trường hợp không khai báo tạm trú, phạt tiền 1.450.000 đồng (tại Hội An); 03 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định với số tiền 400.000 đồng (tại Duy Xuyên).

5. Thông tin về các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 31/7/2020

Chiều ngày 31/7/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 08 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo thông tin cụ thể như sau:

5.1. Thông tin về các ca bệnh

a) Ca bệnh 519

* Thông tin chung: giới tính: nam, 40 tuổi, địa chỉ: Khối phố An Hội, phường Minh An, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 23/7/2020: chăm bố vợ là BN 428 tại Khoa Nội – Tiết niệu – Bệnh viện Đà Nẵng;

– Ngày 24/7/2020: về nhà ăn cơm cùng gia đình sau đó đến Homestay Riverside Plum Garden – Nguyễn Phúc Tần, phường Cẩm Phô, Tp Hội An;

– Ngày 25/7/2020:

+ Đến quán Cà phê Lộc Viên trong Kiệt Trần Phú cùng vợ;

+ Đến quán Cà phê tại 56 Nguyễn Phúc Tần cùng 4 người bạn;

+ Tối bán hàng cùng vợ tại chợ đêm Nguyễn Hoàng – Tp Hội An;

– Ngày 26/7/2020: đi câu cá tại cầu sắt Cẩm Kim.

– Ngày 27/7/2020: ở nhà cùng gia đình, không tiếp xúc với người khác.

* Quá trình đến khám, vào viện

Ngày 28/07/2020: cách ly y tế tại khu cách ly tập trung thành phố Hội An, được lấy mẫu xét nghiệm;

Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

Ăn uống bình thường.

b) Ca bệnh 520

* Thông tin chung: giới tính: nữ, tuổi: 51, địa chỉ: Thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 20/07/2020 – 24/07/2020: Đến thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn để điều trị cho BN 433;

Ngày 20/07/2020 – 28/7/2020:

+ Điều trị cho nhiều người tại xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn và bán quầy thuốc tây tại nhà;

+ Hàng ngày có đến chợ hợp tác xã 1 tại thôn Châu Lâu để mua thức ăn.

* Quá trình bệnh nhân đến khám vào viện

– Ngày 28/7/2020: cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Thị xã Điện Bàn, được lấy mẫu xét nghiệm;

Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở. Ăn uống bình thường.

c) Ca bệnh 521

* Thông tin chung: giới tính: nam, tuổi: 15, Địa chỉ: thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Bệnh nhân là cháu ngoại của BN 433.

– Ngày 17/07/2020 – 28/07/2020:

+ Chủ yếu ở nhà, hay đi mua đồ ăn gần nhà;

+ Đi đá bóng tại sân bóng thôn Tây cũ nay là La Huân;

+ Hay qua nhà hàng xóm là ông ngoại chú chơi;

* Quá trình đến khám, vào viện

– Ngày 28/7/2020: cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Thị xã Điện Bàn, được lấy mẫu xét nghiệm;

Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở. Ăn uống bình thường.

d) Ca bệnh 522

* Thông tin chung: giới tính: nam, tuổi: 67, địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Hà Lam – huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 09/07/2020 – 21/07/2020: Nhập viện tại Khoa Thận nội tiết – Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng – P614;

– Ngày 22/7/2020: xuất viện về lại nhà, ở nhà không đi ra ngoài;

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

Ngày 09/07/2020: Nhập viện khoa Thận nội tiết – Bệnh viện Đa khoa;

– Ngày 22/07/2020: Xuất viện, về ở tại Khu phố 5, TT Hà Lam, Thăng Bình Quảng Nam;

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Đang cách ly tại nhà do sức khỏe yếu, mắc bệnh nền.

e) Ca bệnh 523

* Thông tin chung: giới tính: Nữ, 63 tuổi, địa chỉ: Khu phố 5 – thị trấn Hà Lam – huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 09/07/2020 – 21/07/2020: Nuôi chồng là BN 522 tại Khoa Thận nội tiết – Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng – P614, ở lại Bệnh viện, hàng ngày xuống căn tin mua hàng;

– Ngày 22/7/2020: xuất viện về lại nhà cùng chồng, có triệu chứng sốt, ho, khạc đờm;

– Khoảng 9h sáng ngày 29/7/2020: đến khám tại TTYT Thăng Bình, được chụp X- Quang, sau đó về nhà, không đi các khu vực khác trong bệnh viện;

Ngoài ra chỉ ở nhà, không đi đâu hết.

* Quá trình đến khám, vào viện

– Ngày 09/07/2020: nuôi chồng tại tại Khoa Thận nội tiết – Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng – P614

– Ngày 28/7/2020: cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An.

Tình trạng hiện tại: bệnh nhân có ho, không sốt, không đau họng, không khó thở.

f) Ca bệnh 524

* Thông tin chung: giới tính: Nữ, 86 tuổi, địa chỉ: Khối phố Xuyên Đông – thị trấn Nam Phước – huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 11/7/2020 – 16/7/2020:

+ Lúc 10h00 vào Khoa Cấp cứu – Bệnh viên Da Liễu Đà Nẵng;

+ Đến 15h00 chuyển đến Cấp cứu Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng;

+ 17h00 được chuyển đến Khoa Thận – Tiết niệu – P606;

+ Tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng (06 người bệnh và 1 số người nhà nuôi bệnh;

– Ngày 16/7/2020: xuất viện về lại nhà cháu tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng ;

– Ngày 17/7/2020: về nhà bằng phương tiện ôtô của V.C.N

– Ngày 18/7/2020: Có dấu hiệu sốt, được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, sau đó được chuyển lên Khoa Nội – P505;

– Ngày 19/7/2020 – 21/7/2020: nằm điều trị tại khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa Bình An;

– Sáng ngày 22/7/2020 – 23/7/2020: điều trị tại Khoa Đông Y – Bệnh viện Đa khoa Bình An – P204;

– Ngày 24/7/2020 – 27/7/2020: điều trị tại Khoa Nội – Bệnh viện Đa khoa Bình An – P507;

– Ngày 27/7/2020:

Chuyển đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Quảng Nam, đến 13h30 được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viên Đa khoa Khu vực Quảng Nam;

Ngoài ra chỉ ở nhà, không đi đâu hết.

* Quá trình đến khám, vào viện

– 10h00 Ngày 11/7/2020: vào Cấp cứu Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng:

– 15h00 Ngày 11/7/2020: vào Cấp cứu Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng, 17h00 nhập viện tại Khoa Thận – Tiết niệu (P606).

– 20h00 ngày 18/7/2020: vào Cấp cứu Bệnh viên Đa khoa Bình An, TT Nam Phước, vào Khoa Nội (P505)

– Ngày 22/7/2020: chuyển Khoa Đông Y – Bệnh viên Đa khoa Bình An (P204).

– Ngày 24/4/2020: chuyển Khoa Nội – Bệnh viên Đa khoa Bình An (P507).

– 10h00 ngày 27/7/2020: chuyển đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viên Đa khoa Khu vực Quảng Nam sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cục chống độc.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

g) Ca bệnh 525

* Thông tin chung: giới tính: Nam, 90 tuổi, địa chỉ: Khối phố Phước Mỹ – thị trấn Nam Phước – huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 13/7/2020:

+ BN tức ngực, người nhà đưa vào Phòng Khám Bệnh viện Đa khoa Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên;

+ 10h00 chuyển viện ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bằng xe cấp cứu, BN vào Khoa Cấp cứu;

+ 12h00 được chuyển lên Khoa Tim mạch Can thiệp – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng – P501;

– Ngày 13/7/2020 – 17/7/2020: điều trị tại bệnh phòng và không đi đâu, tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng;

– Ngày 18/7/2020: chuyển qua P506 – Khoa Tim mạch Can thiệp – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;

– Từ ngày 19/7/2020 – 20/7/2020: điều trị tại phòng và không đi đâu, tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng;

– 8h00 ngày 21/7/2020: xuất viện về nhà bằng phương tiện taxi (không rõ xe, tên tài xế).

– Ngày 21/7/2020 – 28/7/2020: BN ở tại nhà và không đi đâu, có con cháu trong nhà chăm nuôi và hàng xóm đến thăm.

– Sáng ngày 29/7/2020: được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên bằng xe cấp cứu , được lấy mẫu xét nghiệm.

* Quá trình đến khám, vào viện

– 08h00 Ngày 13/7/2020: vào Phòng khám Bệnh viện Đa khoa Bình An;

-10h00 Ngày 13/7/2020: vào Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, 12h00 nhập viện tại Khoa Tim mạch Can thiệp (P501);

– Ngày 18/7/2020: chuyển qua P506, Khoa Tim mạch Can Thiệp – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;

– Ngày 29/7/2020: cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế Duy Xuyên và được lấy mẫu xét nghiệm.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt

h) Ca bệnh 526

* Thông tin chung: giới tính: Nam, 50 tuổi, địa chỉ: Khối phố Phước Mỹ – thị trấn Nam Phước – huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

Ngày 13/7/2020:

+ Đưa người nhà là BN đến khám tại Phòng Khám Bệnh viện Đa khoa Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên;

+ 10h00 cùng người nhà chuyển vào Khoa cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bằng xe cấp cứu;

+ 12h00 chuyển lên Khoa Tim mạch Can thiệp – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng – P501, có mua cơm tại phía trên bệnh viện tại 2 địa chỉ đường Hải Phòng;

– Ngày 13/7/2020 – 17/7/2020: chăm người bệnh tại bệnh phòng và không đi đâu, tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng;

– Ngày 18/7/2020: chuyển qua P506 – Khoa Tim mạch Can thiệp – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;

– Từ ngày 19/7/2020 – 20/7/2020: chăm người bệnh tại và không đi đâu, tiếp xúc với các bệnh nhân và người nhà các bệnh nhân cùng phòng;

– 8h00 ngày 21/7/2020: đưa người nhà xuất viện về nhà bằng phương tiện taxi (không rõ xe, tên tài xế).

– Ngày 21/7/2020 – 28/7/2020: làm thợ hồ tại Khu phố chợ Nam Phước.

* Quá trình đến khám, vào viện

– 08h00 Ngày 13/7/2020: đưa người nhà vào Phòng khám BVĐK Bình An.

– 10h00 Ngày 13/7/2020: vào Cấp cứu Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng, 12h00 đưa người nhà vào Khoa Tim mạch Can thiệp (P501).

– Ngày 18/7/2020: chuyển qua P506.

– 08h00 ngày 21/7/2020: đưa người xuất viện.

– Ngày 29/7/2020: cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế Duy Xuyên và được lấy mẫu xét nghiệm.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt

5.2. Các biện pháp đã triển khai

– Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi nhiễm dương tính với SAR-CoV-2 (+), BCĐ đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly; gửi mẫu xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định;

– Thực hiện cách ly nghiêm ngặt trường hợp (+) SARS-CoV-2 tại cơ sở điều trị, cách ly điều trị theo đúng quy định;

– Tổ chức điều tra tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định;

– Cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu;

Ban Chỉ đạo thông báo lịch trình của trường hợp dương tính (+) trên cho các cấp, chính quyền và cộng đồng dân cư được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

