Thông báo tạm dừng tham quan khu di tích Mỹ Sơn

Cập nhật từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, đến 12h00 ngày 15/3/2020, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 255 mẫu xét nghiệm, trong đó: 02 mẫu dương tính của 02 ca bệnh thứ 31 và 33, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế; 194 mẫu âm tính và 59 mẫu đang chờ kết quả.

Thông tin cập nhập đến 12h00 ngày 15/3/2020, Quảng Nam hiện đã cách ly tập trung 21 trường hợp liên quan chuyến bay VN54 và trường hợp 36 trường hợp liên quan đến chuyến bay VN18. Trong đó có Đoàn khách từ Huế vào Quảng Nam gồm: 17 du khách trên chuyến bay VN18, 02 lái xe và 01 hướng dẫn viên du lịch. Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát những người có liên quan đến chuyến bay VN54, VN18, QR970 và QR968 để có hướng xử lý kịp thời và đúng theo quy định của Bộ Y tế. Trong ngày 15/3/2020, đã giám sát và lấy 38 mẫu bệnh phẩm của những người đang được cách ly, tiến hành xử lý môi trường tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hội An. Đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung 158 người. Có 194 trường hợp bắt buộc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Ban Chỉ đạo thống nhất chọn Hội trường Thành ủy Hội An, địa chỉ: Số 11, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, Quảng Nam là nơi làm việc của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Văn phòng thường trực sắp xếp, bố trí buổi chiều hằng ngày họp bàn, đôn đốc triển khai thực hiện công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt, khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 717 ngày 13/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc bốn tại chỗ “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”. Sở Y tế chủ trì, phối hợp giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế theo đúng quy định. Hợp đồng cung cấp các suất ăn cho các trường hợp cách ly y tế, cách ly tập trung, nhất là phục vụ chu đáo cho người nước ngoài đang được cách ly. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu, triển khai và thực hiện kê khai y tế toàn dân. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, Ban Quản Lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn sẽ tạm dừng bán vé tham quan Khi di tích Mỹ Sơn. Thời gian thực hiện: từ 0h00 ngày 16/03/2020 (thứ hai) đến khi có thông báo lại.

LONG PHI – TRẦN CHIẾN