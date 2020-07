Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Trần Văn Tân tại cuộc làm việc với huyện Đại Lộc

Văn phòng UBND tỉnh vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân sau buổi kiểm tra và làm việc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19trên địa bàn huyện Đại Lộc vào chiều 26/7

Theo đó, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đại Lộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; nhất là thực hiện tốt công táctiếp nhận công dân thuộc diện nghi ngờ nhiễm bệnh (94 người F1) về cách ly tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, tích cực triển khai thực hiện tốtcác văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã có 4 ca lâynhiễm trong cộng đồng (bệnh nhân số 416, 418, 419, 420 tại thành phố ĐàNẵng và tỉnh Quảng Ngãi). Để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biệnpháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian đến, đề nghị cấp ủyđảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyệnchỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục truy vết,tìm kiếm các trường hợp còn lại đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palacevà các địa điểm khác có liên quan đến yếutố dịch tễ của các ca bệnh 416, 418, 419, 420, kịp thời tổ chức cách ly tập trung theo quy định; truy vết, xác định cáctrường hợp F2 để tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. UBND huyện Đại Lộc khẩn trương nghiên cứu thành lập thêm 1 khu cách ly tập trung nữa, có thể là trường trung học cơ sở, trường tiểu học trên địabàn huyện, khuyến cáo bà con không đến Đà Nẵng nếu không có lý do cấp bách, cần thiết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp, sớm phát hiện các trường mắc bệnh để có biện phápcan thiệp y tế phù hợp. Trong thời điểm này, tạm dừng đưa đoàn người có công ra điều dưỡng tại Đà Nẵng, tạm hoãn các đoàn từ thiện từ thành phố Đà Nẵng đến thăm các trung tâm thuộc Sở LĐTB&XH….tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và giađình mình, nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh.

(T.H)