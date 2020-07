Thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Theo báo cáo nhanh của Sở y tế Quảng Nam – cơ quan thường trực BCĐ phòng chống dịch covid 19, tính đến 12g ngày 26/7, tại Quảng Nam có 5 ca xâm nhập gồm 3 du khách người Anh và 2 ca từ Mexico quá cảnh Nhật Bản về Việt Nam. Ngày 25 và 26/7/2020, Bộ Y tế xác nhận 2 ca bệnh 416 và 418 mắc Covid 19 tại Đà nẵng.

Trước tình hình việc lưu thông đi lại giữa Quảng Nam –Đà Nẵng rất thường xuyên và lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh trước khi được cách ly nên nguy cơ xâm nhập vào Quảng Nam là rất lớn. Để chủ động phòng chống , phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh,Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam thông báo đến toàn thể người dân Quảng Nam đã từng đến Đà Nẵng, cụ thể: người đi khám bệnh hoặc chăm sóc người thân tại các cơ sở y tế gồm: Trung tâm y tế quận ngủ hành Sơn, bệnh viện quận Hải Châu, bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C Đà Nẵng. Người tham dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới For You place (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào ngày 18/7/2020. Người đi thăm bà con hoặc đến làm việc tại khu vực tổ 58, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Các trường hợp nêu trên cần liên hệ ngay với y tế địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.