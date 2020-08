Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 29, 30 và 31.8

Chiều 20.8, Bộ GD-ĐT ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Kỳ thi đợt 2 sẽ tổ chức vào các ngày 29, 30 và 31.8. Thí sinh dự thi các môn như đợt 1, gồm Toán, Văn, môn tổ hợp và ngoại ngữ.

Theo đó, Bộ GD -ĐT yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi cho thí sinh thuộc diện F1, F2 trong các ngày thi. Đây là kỳ thi dành cho thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt 1 do nằm trong vùng giãn cách xã hội hoặc diện cách ly do dịch Covid-19. Đợt 2 này trên cả nước có 27 địa phương tổ chức thi với hơn 26.000 thí sinh; trong đó đông nhất là thành phố Đà Nẵng hơn 10.800, Quảng Nam hơn 9.100, Đắc Lắc gần 5.400. Cũng trong chiều 20.8, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết Sở đã có kế hoạch tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 22.8 với các trường THPT để triển khai công tác tổ chức thi đợt 2 trên địa bàn tỉnh. Hiện cả tỉnh còn thí sinh của 6 địa phương Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình và một số TS của các địa phương khác chưa dự thi đợt 1.

Văn Trường – Duy Uyên