Thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 950 bệnh nhân

Bản tin 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 4 ca, Hải Dương 1 ca và 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Việt Nam có 950 bệnh nhân

CA BỆNH 931 (BN931): Nam, 66 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam,

CA BỆNH 932 (BN932): Nam, 14 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, –

CA BỆNH 933 (BN933): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, BN931-933 được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc phường Minh An, thành phố Hội An.

CA BỆNH 934 (BN934): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam (con của BN774, mẹ của BN842).

CA BỆNH 935 (BN935): Nam, 91 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 936 (BN936): Nam, 56 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 937 (BN937): Nữ, 52 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 938 (BN938): Nam, 34 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 939 (BN939): Nữ, 66 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 940 (BN940): Nữ, 50 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872

CA BỆNH 941 (BN941): Nữ, 28 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872

CA BỆNH 942 (BN942): Nữ, 62 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN915.

CA BỆNH 943 (BN943): Nam, 31 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN430.

CA BỆNH 944 (BN944): Nữ, 37 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

CA BỆNH 945 (BN945): Nam, 19 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

CA BỆNH 946 (BN946): Nam, 53, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 947 (BN947): Nam, 57, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 948 (BN948): Nam, 22, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 949 (BN949): Nam, 42, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

BN946-949 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 04/08/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A – Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 950 (BN950): Nam, 15 tuổi, thành phố Hải Dương, tiếp xúc với BN906.

Tổng số ca mắc: 950 ca

Tính đến 18h ngày 15/8: Việt Nam, có tổng cộng 950 ca mắc COVID-19, trong đó 333 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 477 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 15/8: ghi nhận 20 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.858, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.182

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.952

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 85.724

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này có 437 bệnh nhân/950 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Chiếm 46% tổng số tổng số ca bệnh

Tính đến chiều ngày 15/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 50 ca; Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 91 ca. Hiện còn 349 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19

Số ca tử vong: 23 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng…

Theo:.moh.gov.vn