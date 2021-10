Thành ủy Tam Kỳ hội nghị cấp ủy lần thứ 6 khóa 21

Sáng nay (6/10), Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị cấp ủy lần thứ 6 khóa 21 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị xã hội 9 tháng qua, bàn phương hướng hoàn thành kế hoạch trong quý 4 năm 2021. Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng qua, nhờ thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, thành phố Tam Kỳ đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết đặt ra. Hầu hết các chỉ số kinh tế, xã hội của thành phố đều mức tăng trưởng dương và tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: 9 tháng qua, giá trị thương mại dịch vụ ước đạt trên 11.450 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp tương đối ổn định, các doanh nghiệp tập trung mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả nên chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt gần 4.470 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ; giá trị nông nghiệp ước đạt trên 340 tỷ đồng, tăng trên 5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thành phố 9 tháng qua ước đạt trên 1 nghìn 120 tỷ đồng; đạt trên 64% dự toán của tỉnh giao.

Hội nghị tổ chức công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ thành phố. Đây là lần đầu tiên Tam Kỳ tổ chức điều động, luân chuyển có thời hạn đối với 5 đồng chí Bí thư Đảng ủy từ phường này sang phường khác; bên cạnh đó luân chuyển 1 đồng chí từ thành phố về địa phương để rèn luyện, trưởng thành. Dịp này, thành ủy cũng tiến hành các bước quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

