Thành phố Hội An hỗ trợ 1 tỷ đồng cho quỹ Vaccin Covid-19

Chiều 14/7, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND thành phố Hội An đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ vaccxin phòng chống Covid-19.

Thay mặt nhân dân và chính quyền Thành phố Hội An, ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hội An cho biết: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế của địa phương, hầu như tất cả các hoạt động du lịch, dịch vụ đều tạm dừng hoạt động nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận tỉnh, nhân dân Hội An đồng lòng, hưởng ứng quyên góp cho quỹ vaccxin. Từ khi phát động, số tiền quyên góp đã hơn 1 tỷ đồng, đây là tấm lòng của nhân dân thành phố Hội An, mong muốn đồng hành, chia sẻ khó khăn của Chính phủ và tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch.