Ngày 13.3, tin từ UBND tỉnh, một hai ngày tới đây một Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch hiện nay sẽ được ban hành. Tinh thần chỉ đạo là, đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động du lịch và du khách. UBND tỉnh cũng quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tại Hội An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân được phân công làm Trưởng văn phòng.

Ngay tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đề nghị Hội An khẩn trương rà soát, thực hiện ngay phương án giảm bớt số lượng khách du lịch tại địa phương trong thời điểm hiện nay. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu tham mưu các giải pháp kiểm soát giao thông từ các vùng lân cận đến Hội An, chủ động từng kịch bản cụ thể theo tình hình thực tế của dịch bệnh. Ngành y tế hướng dẫn triển khai công tác khai báo y tế theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các ngành chức năng và các địa phương thực hiện chu đáo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiệt bị, vật tư tại các khu cách ly và thực hiện nghiêm quy định về việc cách ly. Các trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh sẽ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam . Công tác thông tin tuyên truyền phải hết sức chủ động, theo quy chế cụ thể; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho báo chí và nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và làm phức tạp tình hình. Phải có bản tin của Ban chỉ đạo cấp tỉnh vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày để cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.