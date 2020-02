Thành lập 4 tiểu ban phòng chống dịch Covid-19

Trong đó, Tiểu ban Giám sát do ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều trị do ông Mai Văn Mười – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Truyền thông, mời ông Nguyễn Hữu Sáng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Hậu cần do ông Phan Văn Chín – Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng tiểu ban. Mỗi tiểu ban còn có các Phó Trưởng tiểu ban và thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Các tiểu ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. Trưởng các tiểu ban có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của tiểu ban, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

